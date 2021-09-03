民主政治的實際運作，建立在兩黨、多黨互相監督、輪流執政這樣的原理之上。但是，政黨的品質和居心如果不正常，民主政治就會變成政治不安定的病根，反而被獨裁政權恥笑。正常的司法是正常的政治最後一道保障。但是台灣的司法，在民進黨全面執政之後，不知道甚麼原因，執政前列為黨綱，而且獲得全民共識的「司法改革」，竟被束諸高閣。可以糾正所謂『法院是國民黨開的』最有效、最合理的改革辦法，就是『陪審制』。這不但可以把『法官獨裁』的惡勢力，和和平平還給人民，法官也可避免政治干擾和嫌疑，維持崇高的形象和人格。而且不必再寫那些費神耗時的判決書，何樂而不為？想借法官職位，替自己謀取私利，或替政黨和自己的意識型態服務而枉法裁判的法官，在現在的台灣，不敢說沒有。民主政治的另一個原理，就是寧可從一廂情願的『性善說』，轉而從『性惡說』來構想。民主制度的地基反而踏實穩固。要徹底改革國民黨遺留下來，民進黨又蕭規曹隨的惡政根源，除了『陪審制』無他。

不說太遠的歷史，就以現在『武漢肺炎』造成台灣的政治亂象來看，明明台灣已經是全世界人人稱羨的防疫抗疫模範國，反對黨和一些跟著起鬨的人，不斷在雞蛋裡挑骨頭，已經到了無理取鬧，睜眼說瞎話惡意中傷的地步。政治的問題，政治解決。當然民進黨不會訴諸司法。但是形同『陪審制』的人民公審，會在接下來的選舉中，作岀判決。能夠還民進黨公道的，難道不是『陪審制』嗎？這樣說也許太把『陪審制』無限上綱了。但是這絕對不是無的放矢。

以疫亂政成台灣政治亂源

已經有實槌證據的匪諜，法官可以輕判，甚至判無罪。最近好多個校級、將級、司令級牽涉匪諜案，這可說是動搖國本的案件。民進黨整個黨對選舉，比這個蛀蝕國軍的亡國危機還要有興趣。難怪國防部今天「面皮厚厚」遞交一份，中共已經全面掌握台灣軍隊佈置，也有全面掌控網路、資訊指揮系統的能力的報告給立法院。這樣的報告除了像是替自己預先開脫，有甚麼意義嗎？我們不禁要問，台灣軍情何至於此？孰令致之？民進黨全面執政已經六年了，你們沒有責任嗎？英派、海派、新潮流、正國會或智庫，全都覺得天下底定，情勢大好嗎？只要搞好派系分贓，就天下太平了嗎？

中國借交流名義對台灣所做的滲透，早就無孔不入。從以前的農委會主委替中國挖農民和種籽，以及養殖業；到宮廟的進香團和統促黨的紅色隊伍，還有利用『中國作家協會』誘引好名的作家詩人列冊其中等等，罄竹難書。前不久天下雜誌有一篇關於中國在台灣科學園區寄生或設立公司大辣辣挖走台灣科技人才，替中國發展科技業，反過來打擊台灣業者的事實。台灣的調查局人員就慨歎，台灣司法的麻痺和無所作為。看起來，國防部的報告也並非空穴來風。

現在全面執政的民進黨，司法不改革所造成的黑白不分，真理不彰，固然難辭其咎。但是我也要替民進黨說句公道話。這些讓我們憂心忡忡的亡國頹勢，國民黨、民眾黨、統促黨、新黨等不負責任、見不得台灣好，『以疫亂政』的反對黨，才是台灣政治的亂源。