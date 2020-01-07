高雄長庚醫院醫院榮譽副院長陳順勝是腦神經權威醫師，因緣際會投入協助為一邊一國助選，日前其在臉書PO文說明其輔選初體驗，他說：「選舉戰車上的顛波，讓我想起在埃及騎駱駝或坐馬車的感覺而怡然自樂」。(圖/陳俊廷)

高雄長庚醫院醫院榮譽副院長陳順勝是腦神經權威醫師，因緣際會投入協助為一邊一國助選，日前其在臉書PO文說明其輔選初體驗，他說：「選舉戰車上的顛簸，讓我想起在埃及騎駱駝或坐馬車的感覺而怡然自樂」。

陳順勝將登上選舉戰車的實際感受比喻如騎駱駝或馬車，很多朋友都大呼有趣！但不僅如此，他還以專業解構選舉戰車上應用神經科學知識拿麥克風拜票的科學理論。陳永興醫師日前邀其上微微笑廣播網「聽醫生講看覓」，民報之聲今在電台與民報分上下兩集與讀者及閱聽大眾分享。

※更多醫療科學觀點上網影音聽「聽醫生講看覓」

※陳順勝臉書全文：

「選舉戰車上應用神經科學知識拿麥克風拜票」

一月十一日三合一大選日子逼近，阿扁總統全力支持的一邊一國行動黨被刻意封鎖，為了突圍爭取一邊一國行動黨政黨票，利用假日與閒暇，我也盡洪荒之力拉票。最近上了一邊一國行動黨宣傳車，輪流支援麥克風手，主要目的是體驗基層的辛勞，再者我是上來來學習的。

另外原因一邊一國行動黨是新成立的政黨，物質與人力缺乏，一個人要當多人用，既然我有學習能力、體力與時間，我就要多學習選舉的技能。好像我是候選人，其實從這次選舉，我把助選學得很撤底。

在車上站上拿賣克風的位子，要很簡短的播送主題；「各位鄉親父老兄弟兄姊妹，我們是一邊一國行動黨，在此代表阿扁總統向大家懇求、拜託，正月十一日選局把您們神聖的政黨票投給一邊一國行動黨，登記第十號的一邊一國行動黨，拜託！拜託！」

依車子行進速度，可以讓民眾一分鐘內聽兩次，因為第一次暸解我們在做時麼，地二次是加強記下。昨天我的放送大概讓民眾聽三次，可以增加修辭或內容，包括問候與、尊語、與本黨間要證件或理念。

我第一次掌選舉戰車麥克風，拿麥要講的重點我都帶到，但修辭不夠我已準備好，回來我反覆練習，晚上我反覆聽各位前輩的錄音，有學到幾招。哈哈，很好玩！替一邊一國行動黨效勞樂在其中，這是沒有資源，但是有理念的政黨，我應該全力幫忙。

在車上自己的裝備要完美，也終於證實在車上搖晃中我可以連續站三小時不用坐下，平常上課站慣了的關係。選舉戰車上的顛波，讓我想起在埃及騎駱駝或坐馬車的感覺而怡然自樂。

拿麥的人，除了口頭放送，還要注意周遭環境的反應，有人的地方要有敏感度，如您鎖定關鍵的人，距離再遠眼光注視著他（她）配合非語言動作如打躬作揖、彎腰敬禮，七成的人也都會有回應，包括比大姆指、雙手稱贊、揮手點頭、大聲加油….。所以隨時3D注意人群與反應。

在車上站一陣子，馬上領會群眾幾乎也一樣會有會新的反應。這在我們神經科學及神經心理學成為「鏡像反應」。什麼是鏡像效應 在自我意識心理學中，人們把由於別人對自己的態度猶如一面鏡子能照出自己的形象，並由此而形成自我概念的印象，這種現象稱之為鏡象效應。

在腦部從「鏡象效應」，我們可以找到鏡像神經元（mirror neuron）是行為自我的反射鏡。20幾年前義大利的腦神經學家Giacomo Rizzolatti從猴子的實驗發現對外界的情境我們腦部相關部位，像在照鏡子一樣，有鏡像神經元（神經細胞）自發性產生相同的反應，所以站在車上向民眾拜票時，如果您真心誠懇，再遠地方的人只要看得到您，鏡像神經元也會跟您一樣，經由鏡像反應誠懇的回應您。

從站選舉宣傳車與拿麥，得到神經科學行為的證明，足證我來站台並非專業人員的浪費，而是跨領域的學習與衝擊，終究也會開出意想不到的火花，讓科學更進步。