許國雄，1922年10月1日出生於日治時代的高雄州，自小備受栽培成績優異，1941年高雄中學畢業後，被送往九州齒科專門學校習醫。1945年畢業正值二次大戰結束，返回台灣。不料1947年爆發的228事件，許國雄的父親許秋粽，當時擔任高雄市的參議員，3月6日當日在愛河旁的高雄市政府與其他參議員、市民代表、民眾開會時，竟然被高雄要塞司令彭孟緝的軍隊以機槍瘋狂掃射，當場死傷無數血流成河，許秋粽也中彈身亡，而許國雄當時也在場旁聽開會，幸而他父親將他掩蓋在自己的身體下保護，讓他能九死一生的逃過那場大屠殺！但許國雄永遠忘不了的是父親的腦漿和鮮血滴滴落在他身上的那一幕悲劇！

許國雄在杜聰明創辦高雄醫學院後獲邀擔任牙醫學系教授，他不只是優秀的牙醫前輩醫師，深受學生的敬重，他對年輕學子的教育熱誠不遺餘力。1963年他和朋友共同創設育英醫護管理專門學校，1966年又創辦了東方工藝專科學校（後改名東方工商專科學校），該校還是全台灣技職學校最早設立日語科系的學校。1972年他又擔任台灣省教育會理事長，並當選為國民大會代表。由於1972年日本在台灣退出聯合國後宣布與中華民國斷交，許國雄特別重視日本與台灣民間的友好關係，他積極推動台灣和日本的教育、學術、文化交流活動，他自許為「李登輝派」，特別加強和日本國會議員的互動，爭取日本友人對台的支持，第一回的日華教育研究會就是由他催生，以後每年台、日輪流舉辦，1996年甚至有《台灣與日本交流秘話》一書的出版。

不只是關心台、日之間的友誼，許國雄也對美國在台灣退出聯合國之後，美國國會通過《臺灣關係法》的重要性非常關切，透過友人的關係，他不僅前往參加美國總統的就職典禮，更與在美國的台灣人團體努力促成《臺灣關係法》對台灣軍事防衛的安全提供保障。在李登輝總統任內，要選擇台灣高鐵的軌道興建系統時，許國雄極力建言推薦引進日本新幹線的鐵道系統，因為他認為日本新幹線的安全性是世界最好的，後來台灣也真的採用了日本的新幹線高鐵，這是他對台灣的公共事務關心的具體表現。即使到陳水扁總統執政時，許國雄仍擔任僑務委員會顧問，對日本方面的事務積極建言。

2002年5月2日，許國雄因肝病逝世，享年80歲，作為一個教育家和牙醫師，又積極參與公共事務和政治，他沒有辜負其父親許秋粽捨身就義對他的救命之恩和期待。他所創辦的學校和培養的學生也繼續留傳在台灣社會發揮者積極向上的力量！



許國雄醫師在1996年出版《台灣與日本交流秘話》。圖／擷自讀冊生活網站

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集