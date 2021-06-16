當台灣處於疫情升溫，藝人大S（徐熙媛）5日拋下與大陸籍老公汪小菲離婚的震撼彈，引兩岸發演藝圈關注。大S在婚變事後始終對外噤口，沉默7天後，她在個人IG限時動態首度發聲，寫道「我們被集體屠殺了！蔡！屠殺我們」。

真好笑，誰屠殺你們？是自己屠殺自己吧？畢竟你先生自己沒有智慧，老是發表一些莫名其妙的言論，令台灣人十分反感，與蔡何干？

大S就曾對汪某說 :「我沒有說你心地不善良，你心地善良，但是你很沒品，你控制不了自己的情緒，你冷靜不下來，你很容易暴怒，暴怒你就牽扯別人。」誠哉斯言。

感謝日本拔刀相助何錯之有？

汪小菲曾批判蔡英文的「新南向政策」不切實際，2017年的生日願望，除了家人平安和事業順利外，還有「兩岸幸福」，但話鋒一轉汪小菲又說「都這個年代了，別再打著選舉的名義再愚昧老百姓了，如果一個講著中國話的人說自己是日本人，那和漢奸有何兩樣？漢奸在中華民族就像秦檜一樣，永遠跪在那裡。你要是願意永遠跪著，那就跪吧，別拉著2300萬台灣人一起跪著」。被懷疑是在暗諷蔡英文當時在推特上用日語發文感謝日本政府支持台灣參加WHA。

奇怪，這樣說就是漢奸，那麼習某人老是與俄羅斯普丁稱兄道弟又怎麼說？誰說講中國話一定就是中國人？新加坡總統也會講中國話，難道他也是中國人嗎？美紐澳的人民都會說英語，難道他們也是英國人嗎？

喜歡向中國下跪的是統派人士，蔡何嘗對日本下跪？日本願意協助台灣加入WHA，蔡表示感謝有何不對？哪像中國，對台灣屢次捐款救災，不僅沒有感謝也罷，還屢屢威脅台灣，那麼台灣人會歡迎嗎？

汪某人就如同環球時報的胡某人，智商幼稚，亂發謬論，缺乏同理心，難怪令台灣人反感。大S要怪，應怪汪某人與自己，為何台灣人不嫁，偏要嫁給這樣沒有是非的中國人？