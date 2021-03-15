1988年520農民運動有三位農民在不當逼供下承認非事實的指控，而遭到法院判刑入獄。3月4日由時代力量立委邱顯智陪同前往促轉會陳訴，期待獲得平反。圖／擷自邱顯智臉書

鳳梨話題延燒，中國突如其來地說要禁口，除了造成農民的恐慌外，間接引發人民的反彈 ，民間自發性地支持農民，聲援採買的動作不斷，方法不一而足。

在台灣農民相對地弱勢，歷年來只要攸關農民權益的決策，一定引起不小的聲浪，1988年5月20日下午兩點，原本平和的抗議遊行活動，最後爆發成激烈警民衝突，是臺灣解嚴後首次爆發的社會群眾運動（又稱520事件、520農民運動），其導火線是1988年春季，中華民國政府在李登輝政府執政下決定擴大開放外國農產品進口台灣的數量與種類，引起大多數農民的質疑和恐慌。

事隔多年後，時代力量立委邱顯智於3月4日表示，3月3日陪同三位民主前輩到促轉會陳訴，其中一位運送蔬菜的司機，警方指控他載石頭到台北抗爭，只要承認了就把車還他，否則要載他到高速公路被車撞死，他在摧殘折磨下只好認了，但車子沒要回來，還被羈押判刑。

蔬菜被誣指為石頭

「30多年過去了，仍有滿腔的悲憤」，邱先生激動表示，他的載菜車根本沒有石塊，警總沒收他的車後，要求他去說明，7、8個警察、憲兵圍著他說，「只要承認車上有石頭，就可以把車領回去，承認就沒事了」。

敵不住冷氣的狂襲，不斷地疲勞訊問以及恐嚇，只好承認車上有石頭，但白菜怎麼變石頭？相信這種製造假筆錄來羅織罪名的做法，應該不陌生，江國慶、蘇建和、鄭性澤、邱和順等冤錯假案，幾乎同出一轍。

後來邱先生在法庭上翻供，更目睹警員證人認不出被告、甚至認錯人，而且在法庭上「傳資料」串證的活鬧劇，儘管如此，還是被判刑了，或許那個時期的法官，對警察與官方特別有好感。

一向看天吃飯的農民，沒想到也要看人活命，農民人權到底在哪裏？沒有人喜歡被冤枉，30年後再來討公道是有點晚，期間的苦與痛，非當事人很難體會，但誰又想忍氣吞聲直到終老。

正義沒有期限，德國檢察當局最近宣布起訴一名高齡95歲的女性，罪名多達1萬條──她曾擔任集中營指揮官的秘書，涉嫌幫助謀殺了1萬人。沒有被懲處檢討的公權力，容易氾濫，只會讓加害者更肆無忌憚。經歷過228，台灣更能體會無辜受害者的處境與痛苦。

政府做錯了要勇於認錯，在倡導轉型正義的今天，平反兩個字，何時能變得簡單與自然。石頭不會無中生有，辦案中的瑕疵一定有人明白，無罪推定的道理，再也不用多做闡述與論證。邱先生的故事，值得您我的關心與當局的重視。白菜就是白菜，早日還給當事人公道，期待冤案不再，人人享有憲法上生命財產安全的保障。