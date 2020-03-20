此文主題：拘役3個月＝25年徒刑？乍看之下是誤繕，或不懂算術或邏輯之胡言亂語，但非但不是誤繕，更不是胡言亂語，而是台灣刑法的規定和事實，日前有兩件無期徒刑犯坐了一丶二十年牢，獲假釋出獄後，因再犯罪（一件是得易科罰金極輕之罪），結果要重回監獄再服廿五年「殘刑」！這是什麼樣的法律？什麼樣的算術？假釋犯的人權就不是人權了？

三個月拘役，得易科罰金為九萬元，廿五年殘刑等於三百個月，是三個月拘役的一百倍，何止天地之差？是什麼樣的「魔術」法律，使以致之？是刑法七十八條第一項規定：「假釋中因故意更犯罪，受有期徒刑以上之宣告者，撤銷其假釋，但假釋期滿逾三年者，不在此限」。

服「殘刑」之法理，在於規範假釋者，出獄後要循規蹈矩，否則要再付出服殘刑的代價，其於一般有期徒刑假釋者，因再犯罪，而取消「假釋」的免關優惠，有一定嚇阻再犯罪作用，其刑期頂多和原刑期一樣長，還算有部分合理性，但構成條件為「因故意更犯罪」，則嫌太籠統，易使再犯輕罪者，動輒回籠服數年甚至最長廿五年的殘刑，規定未免太粗糙含混，尤其以無期徒刑犯為然，近例為一殺人無期徒刑犯，坐牢十多年假䆁出獄，二年後因酒駕，被處拘役三個月（得易科罰金），但因屬「故意再犯罪」，此假釋者被撤銷假釋，要再回籠服廿五年「殘刑」！殘刑比他已坐過的牢還要長，幾乎可以說要「老死獄中」了，為什麼？只因為再犯三個月拘役（得易科罰金九萬元）！

撤銷假釋輕重不分，太荒謬！

對於類似此例的荒謬規定，其實一〇七年五月司法改革會議，早已認為：此撤銷規定，受假釋人一旦故意更犯罪，不論罪名，亦不論所受有期徒刑刑度為何，假釋將一概撤銷，此操作恐使已逐漸回歸社會之被假釋人，因觸犯輕微之罪名，致原先重刑之假釋遭到撤銷，從刑事教化或經濟角度，均，亦有「輕重失衡」之虞。結論是要求修正刑法七十八條規定，使具有裁量空間，而非一律撤銷假釋而服「殘刑」。

司改會議如此決議，但法務部遲遲未有修法動作，監委仉桂美為此申請調查，曾經約談法務部次丶司長等相關官員，劉明堂政次表示：「此規定有違反憲法第七條平等原則丶第廿三條比例原則，而與法治國原則與正當法律程序原則，『未盡符合』」仉監委據此提出調查意見，要求法務部提案儘速修法，而法務部亦報院提修正案，去年十月才經政務委員羅秉成召集二次會議審竣，但如今又半年了，還是沒經院會通過立法院修法！而刑法七十八條所導致「再犯輕罪卻罹重刑」不合比例原則亦不合司法人權保障原則的案例，一再發生，法官縱使有憐憫之心，但亦絲毫無救助之法，依規定要在半年內撤銷其假釋，令其再服長短不等的殘刑，也才有本文主題：「三個月＝廿五年徒刑」令人難以置信的刑罰！

或許有人會認為：「亂世用重典」，但此傳統俗諺實在是戕害法治國的觀念，懲治貪污治罪條例規定貪凟最重可判死刑，但幾十年來可曾有一例？倒是戒嚴時期，軍方以軍法槍斃了數名包括上校軍法官在內的軍官，所貪不過十數萬元而已，但是可有儆效？所以，假釋後更再犯，不分再犯罪名輕重，毫無裁量彈性，一律撤銷假釋，那顯然是「亂世用重典」的殘留餘緒在作怪了。

司法改革會議二年前就做出修正結論，監委也約談法務部政次司長，正式提出調查報告，要求法務部儘快修正，但急驚風遇到慢郞中，兩年時間還出不了行政院大門，遲延修法期間，不知道又要有多少「倒霉鬼」要重蹈拘役三個月＝廿五年徒刑的荒謬？怪不得民眾批評蔡政府司法改革四年來原地踏步，其來有自啊！