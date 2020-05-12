WHO世界衛生組織的首席法律顧問所羅門（Steven Solomon）表示，世衛已收到一個由13個成員提出的案子，它是依據世衛憲章所規範的程序由世衛大會來決定是否發出邀請，所有194個成員國可以根據程序規定集體討論這個議題。圖／擷自WHO記者會網路影片

世界衛生大會即將於下星期舉行，美國和日本支持台灣以觀察員身份參加世衛大會的倡議獲得多國呼應，8個西方國家據報已就此對世界衛生組織（WHO）高官提出口頭照會。世界衛生組織官員說，台灣參加大會一事必須由所有成員國決定，世衛總幹事「沒有授權」不能邀請台灣與會，會員可以尋求通過外交途徑解決這個問題。

在新冠疫情中川普政府加速推動台灣參加本屆大會，包括《外交政策》期刊和《福斯新聞網》都報導，美國與日本聯手尋求更多國家連署支持、要求世衛組織邀請台灣參加世界衛生大會。上星期，這個倡議獲得澳大利亞、新西蘭與加拿大等多國的呼應。

5月9日，多家加拿大媒體引用《加拿大新聞》通訊社的報導說，加拿大政府上週四批准對兩名世界衛生組織（WHO）高級行政官員提出口頭照會（demarche），敦促他們允許台灣參加即將召開的世界衛生大會作為觀察員，因為台灣的投入「會極有意義且重要。」

報導援引一名不具名資深官員的話說，這個口頭照會是在美國和日本駐日內瓦特使領導下，在星期四當天由多國駐日內瓦聯合國大使共同提出，除了美、日兩國外，還包括加拿大、澳大利亞、英國、法國、德國及新西蘭。

對於多國向世衛組織提聯合外交照會一事，台灣外交部長吳釗燮星期一（5月11日）在立法院接受媒體採訪時，以「事涉外交默契」的理由表示無法多說，但對理念相近國家支持台灣參與世界衛生組織及世界衛生大會表達高度感謝之意，並稱「接下來還會有更多聲援的作為。」

不過關於是否邀請台灣參加本屆世衛大會，世衛組織再度表明這個問題必須由世衛成員國決定，並非世衛總幹事的權限。

星期一，在世衛組織的網絡記者會上，該組織首席法律顧問所羅門（Steven Solomon）在答覆英國《每日電訊報》記者的提問時強調，只有該組織194個成員國有權決定誰可以參加大會，世衛總幹事得到會員的授權後才能發出邀請，而世衛組織眾多成員對此問題意見分歧。

所羅門重申上星期一在世衛記者會上說過的話，表示世界衛生組織的運作是基於所有194個成員國做出的決定與政策，那也包括49年前至今仍然適用的決定，就是中華人民共和國「是中國在世界衛生組織唯一的合法代表」，這個決定並且「將蔣介石的代表逐出他們非法佔據的世界衛生組織」。

他說，「根據世衛憲章，世衛總幹事是世界衛生大會的秘書，只有世衛成員可以在大會上決定政策，對他們討論的議題做最後決定，並且決定誰可以以觀察員身份參加大會。說的更明確一些，總幹事只有在世衛成員清楚的支持下才發出邀請，只有得到授權才能這麼做。」

所羅門說，自2009年到2016年台灣也是在這個基礎上獲邀參加世衛大會，「當時很清楚的是有找到一個外交解決途徑，世衛成員支持那個解決途徑」，也因此當時的總幹事可以、也的確發出了邀請，但是今日的局勢已經有所不同，「現在不但沒有明確的支持，世衛的成員國反而有許多不同的看法，沒有一個基礎，也就沒有一個授權讓世衛總幹事能發出邀請。

不過所羅門表示，世衛已收到一個由13個成員提出的案子，它是依據世衛憲章所規範的程序由世衛大會來決定是否發出邀請，所有194個成員國可以根據程序規定集體討論這個議題。

最後所羅門還提到，世衛會員國「也可以選擇以外交協議的方式來處理這個問題。他們過去也多次這麼做過，大家都一起合作。不過這麼做是否成功就要依賴政治意願和政治接觸，這也點出它是一個掌握在成員國手中的政治議題。」

台灣外交部近來多次表明，聯合國大會第2758號決議及世衛大會第25.1號決議僅處理「中國代表權」的問題，並沒有觸及台灣，上星期一和星期四兩度在聲明中說，這兩個決議「並未賦予中華人民共和國在聯合國及其專門機構代表台灣人民的權利。」

不過北京當局仍然堅持，台灣參與世衛組織的活動必須依據其一中原則來處理。

星期一，中國外交部發言人趙立堅重申，中國「中央政府」已經對「台灣地區」參與全球衛生事務做出妥善安排，「台灣當局此時炒作參加世衛組織活動、重返世衛大會，其真實目的就是'以役謀獨'，是徹頭徹尾的政治操弄。」