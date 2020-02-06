七月天風颱雨又閣來也。東爿西螺溪頭ê山頂是雷公閃爍（luî-kong siám-sih）。水圳仔就kā小弟講抾大水柴ê時陣到也。兩人將抾柴ê家私（ke-si）：兩支長鐵鐱（tn̂g-thih-tshiám尖器），一枝長竹篙，兩支堙筆（ian-pit鐵鏟）kah大索（tuā-soh）鋸子斧頭（poo-thâu）等等搬搬上牛車頂。等待明也載（bîn-ā-tsāi明天）透早好駛牛車到西螺溪岸頂準備抾大水柴。當山洪（san-hông）大水正（tsiann剛）開始時會將崩山落水ê大樹欉（tsâng）沖咧踨（tué跟著）山洪溪水浮一下（phû-tsit--ê）沈一下（tîm-tsı̍t--ē）向下游流去（hiàng hā-iû lâu-khì）。溪水深閣湍流（tshuan-lâu），人是無可能落水去抾ê。水圳仔兩兄弟徛蹛（khiā-tuà站在）溪岸頂也只有癮仙膏（giàn-sian-ko 註1）ê份。但是悾惘當常（khóng-bong-tong-tshiâng 註2）有時ma-ē（也會）有一欉大樹篐踨「水流倚（tsui-lâu-uá 註3）」流近岸邊來。即時水圳仔趕緊將準備好ê大索圈子用手kā套置竹篙尾,伸入去溪水中將樹篐束牢咧（sok-tiâu--leh）。兄弟兩人做伙用力共搝（giú拉）來靠岸邊。好等待溪水較辭（khah-sî 註4）的時陣，樹篐就會露（lauh）出水面。好將枝椏（ki-ue）鋸掉，然後樹篐kah枝椏搬上牛車頂。即聲卯著也（tsit-siann báu-tio̍k-ā 註5）！踨水面流來ê大樹篐外表無予（bô-hōo沒被）溪底ê石沙磨甲瀾瀾糊糊（nuā-nuā-kôo-kôo），會當有好價錢賣予人做建材。

第三工山洪溪水退也。水圳仔兄弟潦落（liau-lo̍h 註6）溪底，看着溪沙浡塋（phu̍h-îng 註7）的所在就用長鐡鐱共鐱（kā-tshiam 註8）看沙底埋（tâi）的是毋是柴篐。一時小弟大聲喝：「阿兄！我鐱著一枝大箍柴！」水圳仔聼着傱（tsong衝）過去。一人一支堙筆大力kā浡塋ê溪沙欲剷開（tuann-khui）。突然間小弟唉一聲！規身軀（kui-sin-khu）脾脾慉（phī-phî-tshuah 發抖）。原來伊挖（ué）出來的是一隻人跤蹄。詫㑹遮衰（thà-ē-tsia-sue 註9），覓（beh 註10）抾大水柴煞來（suah-lâi）抾着水流屍！兄弟兩人也毋知影今欲安怎（tann-beh-án-tsuánn 註11）處理？將堙筆放咧，趕緊傱轉去庄頭揣老大人請教（tshíng-kàu）。大人教示（kà-sī）講若是去報警察，公家就會出來處理收屍埋藏（siu-si bâi-tsông）。但政府無一定會請司公道士（sai-kong tō-sū）來誦經超度亡魂！若焉迡（ná-en-ne 註12），死人亡魂就㑹跟踨（kin-tuè）伊兩兄弟一世人。只好兩人算衰家己了錢來處理。牛車駛咧到街裡木材行買四塊大柴板，一粒豬頭kah銀紙。怹轉來厝裡將四塊柴板釘做一柩（khū）簡單ê棺柴（kuann-tshâ）。置溪埔將屍體入棺（jı̍p-kuan），用豬頭拜祭亡魂。然後由一位司公道士做法引魂導路（tshuā-lōo 帶路）來到墓仔埔埋埋（tâi）咧。

註：1．貪而不可得；2．悵惘當正常,喻不可料想到的機會；3．靠來岸邊的渦流；4．水流較慢水位降低；5．這下賺到了；6．踄水進入；7．凸起之沙堆；8．用鐵鐱插入；9．怎會這樣衰運；10．強意願想要去做；11．兹刻該怎麼辦；12．一旦這樣

（修訂版，原文刊登置美國南加州太平洋時報「七崁客專文」）