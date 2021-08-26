中國商務部長王文濤本週表示，由於與全球新冠大流行相關的基數效應和積極因素的消退，明年中國的對外貿易可能面臨更複雜的局面。圖／擷自網路，民報合成

新冠疫情後各國生產力的恢復、國內疫情的反覆以及對外緊張關係，在這「三座大山」重壓之下，中國外貿成長態勢趨於放緩。

中國商務部長王文濤本週表示，由於與全球新冠大流行相關的基數效應和積極因素的消退，明年中國的對外貿易可能面臨更複雜的局面。

他在一個新聞發布會上說，官方看到今年下半年的外貿成長逐步在放緩。

今年上半年，中國外貿平均增速超過20%，創下十年的新高，這得益於很多一次性因素，特別是因為疫情擾亂了全球供應鏈，而中國經濟能夠相對較快的恢復。

中國是全球防疫物資的主要供應商。由於全球防疫形勢的好轉，各國對疫情相關的醫療用品的需求不斷下降。據中國海關總署的數據，7月的醫療儀器及器械出口金額同比下降24.9%。

智庫布魯金斯學會中國中心研究員杜大偉（David Dollar）對美國之音表示：「此前需求一直向醫療設備轉移，但這將隨著大流行病的逐漸結束而告一段落，將回到更正常的需求模式。」

隨著疫情的好轉，東南亞等周邊國家的生產力不斷恢復，在疫情期間轉移到中國的訂單逐漸回流到這些國家。由於這些國家的人工成本低於中國，一些勞動密集型產品的生產已經從中國轉移。

除了供給側的競爭加劇，彼得森國際經濟研究所高級研究員哈夫鮑爾（Gary Hufbauer）還對美國之音提到，從需求來看，世界大部分地區疫情後經濟復甦仍然緩慢，導致對中國商品需求的成長也很緩慢。

他說：「在2021年餘下的時間裡，世界經濟的成長率不太可能超過3%，所以從現實來講，中國貿易的成長率不會超過4%。」

中國疫情反復也擾亂了國內的生產力和供應鏈。自南京在7月下旬首次發現感染了德爾塔（Delta）變異毒株的本土病例以來，中國數十個省份爆發了新一波感染。

中國當局採取嚴防死守的策略要求將病例清零，但這種防疫模式的經濟代價高昂。這次主要受影響的東部和南部地區是中國主要的出口中心，很多工廠被迫關閉，壓制了產出。

本月初，中國關閉了世界第三大集裝箱港口寧波舟山港的一個碼頭，因為那裡的一名工人感染了新冠病毒。雖然該港口在周三宣布重新開放，但物流中斷將繼續衝擊中國的外貿前景。

荷蘭國際集團（ING）週三在一份研究報告中寫道：「由於新的Covid-19爆發，中國暫停了上海周圍的一些海上和空中貨運。這導致了嚴重的擁堵，影響了商品的進口和貨物及零部件的出口。我們預計情況要到9月底至10月才會緩解。」

運力不足的結果是全球貨運價格可能會繼續上升。貨運追踪公司Freightos的數據顯示，中國-美國東海岸航線的每個集裝箱運價在本月初突破2萬美元，同比攀升500%。中國-歐洲的最新費率也接近1.4萬美元。

中國外貿企業已經面對高昂的原材料價格。儘管中國政府努力遏制大宗商品價格的漲勢，但官方數據顯示，中國7月的生產價格指數仍然同比上漲9%。

對外貿易關係緊張

中國在國際舞台上咄咄逼人的姿態令其他國家重新思考對華經濟往來和依賴，這也在不斷影響這個全球第二大經濟體的外貿前景。

本週，澳大利亞參議院通過了一項禁止進口強迫勞動製造產品的議案。儘管議案沒有直接提及中國，但外界認為，此法案與中國大規模剝削維吾爾族的情況有關。

中國在新疆通過強迫勞動生產的產品受到國際社會的普遍詬病。美國、英國和加拿大早前已宣布禁止從中國進口此類產品，更多其他國家也正在考慮相似舉動。

中國強烈反擊對新疆強迫勞動產品的批評，並威脅採取反制措施。此前，北京多次利用貿易作為槓桿達到政治目的，在澳大利亞要求調查新冠起源後，中國很快開始限制進口澳大利亞的牛肉、大麥、葡萄酒等主要對華出口產品。

中國和美國的貿易糾紛也在繼續。目前美國每年仍對價值約3700億美元的中國商品加徵關稅，起因是中國長期存在強制技術轉讓和知識產權盜竊等不公平貿易行為。

儘管美國一些商界人士近日督促取消對華關稅，但美國貿易代表戴琪（Katherine C. Tai）週二在一場活動上並未對此鬆口，僅稱拜登政府在對美中貿易政策進行全面審查。

杜大偉表示，考慮到美國和中國不斷加劇的戰略競爭，拜登在短期不會就關稅問題向中國讓步。

杜大偉說：「在美國政界，中國仍然是一個有爭議的問題，如果拜登政府減少對中國的稅收，將會受到批評。」

他還表示，美國的對華關稅已經導致供應鏈重組，外貿企業適應了當前局勢。考慮到與中國做生意的政治風險，預計越來越多的製造業會離開中國。

他說：「不確定因素給企業帶來了風險，影響了他們的投資和他們的規劃。中國和其他一些國家之間的情況可能會變得更糟，可能會有新的製裁或額外的經濟問題。因此，我認為政治緊張局勢肯定會破壞經濟關係。」