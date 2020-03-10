根據媒體報導，台灣美國商會（Taiwanese-American Chamber of Commerce）會長海爾（Neil Hare）近日發表公開信函，提到美國總統川普若想買下1座小島，應該要努力買下台灣，且若美方無法購買，應在來不及這麼做之前，給台灣民眾自由貿易與特殊身分移民待遇。

海爾的言論，被媒體形容是「奇想」，可是從歷史上來看，美國想買下外國土地成為國土，卻不是一件新鮮事，尤其在19世紀特別多，案例都在北美洲發生，而在去年8月，川普總統盼美國買下由丹麥控制的格陵蘭島，就被媒體炒得沸沸揚揚，認為川普是看中格陵蘭的軍事價值及豐富稀土資源，可是此一發言，卻一度弄僵了美國與丹麥的外交關係。

因而海爾在美台商會官網撰文的呼籲，不是「無中生有」，他認為川普如果想買格陵蘭島，還不如買下台灣；美國出現這樣的言論，其實是有跡可尋，過去美國即曾「看上台灣」，基於貿易、海運及軍事考量，一度研究要買下台灣，根據一些歷史學者的研究，1853年率艦敲開日本幕府鎖國大門的美國遠東艦隊司令培里（Matthew Perry），同一時間，從生意人跨入外交界的首任美國駐日本公使哈里斯（Townsend Harris），也在1854年向國務院建議，美國應向清廷買下台灣，以鞏固在亞洲的商業利益。

海爾指出，台灣擁有全球第22大國內生產毛額（ＧＤＰ），是美國第11大貿易夥伴，在生物科技、化學和工程等領域處於領先地位，經濟和地緣政治重要，相較之下，格陵蘭這塊北方冰凍苔原地帶顯得微不足道。他並強調，不同於格陵蘭由另一個國家丹麥控制，台灣處於美國外交政策所稱的「戰略模糊」地帶。

海爾文中的論述，還提到一個重點，儘管聯合國、美國，甚至20國集團（G20）都不承認台灣，但根據國際法，美國在第二次世界大戰中擊敗日本，對台灣擁有合法主權。這番話，其實是影響台灣前途的重要關鍵。1994年開始出現「台灣建州運動」，前立委康寜祥助理周威霖主張台灣加入美國，做為美國的一州，幾十年來他從台灣宣傳到美國，從未間斷，被稱為「美國建州運動」理論基礎就是基於「美國對台灣擁有合法主權」的根據。

德裔美國人何瑞元也在2003年主張台灣應該成為美國第51州，後來發展成為「美屬台灣群島方案」，簡稱美屬台灣，主張台灣為美國「未合併領土」（Unincorporated Territory），這套理論成了以林志昇為首的台灣民政府推動運動的根據，2009年2月12日，台灣民政府籌備會中央委員會發布公告，定名為「屬美建國派」，他們以國際法作為基礎，主張台灣是日本投降後，依國際法交由美國託管，中華民國佔領台灣，但在國際法上未必享有領有權。

林志昇在2008年成立台灣民政府，組織發展迅速，廣泛吸收群眾加入，並且於台灣各地設有辦事處，開辦宣傳講座，散發傳單，開放民眾申請「台灣民政府身分證」與「台灣民政府車牌」，其中，販售身分證、車牌等行為，爭議性很大，2018年5月11日，有關方面搜索台灣民政府中央會館，依刑法、詐欺罪與《洗錢防制法》聲請羈押林志昇、林梓安夫婦等人，並提起公訴，2019年11月2日，林志昇於住處跌倒顱內出血死亡，台灣民政府走向名存實亡的命運。

去年傳出以基督教長老王能祥、周威霖等人為主，籌組「台灣親美與美國接軌行動會」，他們指出，台灣人未來在三條路上無法逃避，必須選擇其中一條:（一）放棄得來不易的自由與民主，併入中國；（二）宣佈獨立，自求多福；（三）在「台灣關係法」保護傘下，加速親美，與美國接軌；他們選擇的是要走第三條路。

美國最近出現「買下台灣」的言論，以現在的國際時空，有其脈絡可尋，台灣社會幾十年的「建州運動」，打拚奮鬥，才終於等到這一天，有人形容這是「統獨之外的第三條路」，但台灣到底要走那一條路，未來的前途，關鍵還是在於台灣人自己的手中！

文章屬作者個人意見，文責歸屬作者，本報提供意見交流平台，不代表本報立場