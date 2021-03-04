在他鄉求學就業定居等無論生活情境如何，大家永遠都想到自己出生長大的故鄉，而在人生的旅程中，每一個人都有其專司的工作，所謂（聞道有先後，術業有專攻），有狀元學生，但沒有狀元師父，亦就是說（師父引進門，造化在各人），（弟子不必不如師，師不必賢於弟子），正是所謂青出於藍更勝於藍，長江後浪推前浪，英雄出於少年。我幼年出身於台灣最南端的海角七號旁恒春半島車城海口村的一個小漁村的農家，我的先祖是三百多年前移居在恒春仁壽里世代耕讀為業，台北市恒春古城文化促進會創會長黃茂德董事長，是我們黃氏宗親之宗長，對故鄉恒春半島文化促進發展之志業貢獻至為厥偉，素為恒春地區鄉親及各界人士所景仰敬重，多年前我撰著的一本《突圍，新平庸年代》的書，特敦請黃創會長為我提序，他以其健練的文釆及精湛的論述惠賜序文「突圍，新平庸年代」的思维，及「鐵肩擔教育，一個想突破台灣困境的大學教授夢」兩篇黃創會長為我所撰著之賜序，使我的文學作品因而得以榮獲國家圖書館刋載於新書月刋分佈於國內外。

黃創會長這一於我厚植之恩德，令我永銘心田。黃創會長是一位很有愛心，且很能感恩惜福的長者，他不但長年奉獻台北市恒春同鄉及古城文化促進推展協會之會務推展，大量出錢出力贊助會務之推動，尤其他對培植過他的母校恒春高級綜合中學之回饋更是不遺其力，日前春節過年期間，我與幾位昔日恒春中學的同學們，一起專程回母校拜訪師長及學弟們，在大家一起同遊校園中，我們在参觀母校恒中之茂德館所記載的黃創會長贊助母校興學的優良事蹟，真是功德無量，而黃創會長不但關懷故鄉教育文化的推展，他對故鄉貧困的弱勢，尤其是貧苦的學生亦是會加以大力協助，這種老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼的崇高情懷風範，是最為大家所敬重仰止不已，因而在大家提到恒春半島古城文化教育的促進發展之神聖志業，無形中自然而然地大家都會想起這位精神領袖一黃創會長，並向他表示崇高的敬意。

在那次回故鄉返母校之旅回北部後，亦深深的使我感到，一個人立身處世，其成功之道，除靠自身努力奮進外，但能遇名師上乘之指導及貴人的用心大力拔擢，所謂能得（天時，地利，人和）三要件之合成促成真是缺一不可，因而在撰著本文之際，我亦謹此自我勉勵，人生當不斷終身學習，並感恩我們遇到的每一位良師益友貴人，共同為追尋真善美彩色的人生，開拓更為亮麗之新願景。