全美50州及哥倫比亞特區選舉人團進行投票，正式選出民主黨籍拜登為美國下屆總統。拜登於美東時間晚間7時30分（台北時間15日上午8時30分）針對選舉人團投票結果發表演說指出：「又一次，在美國，法律、我們的憲法，以及人民的意志獲勝」，「我們的民主受到推動、測試、威脅，最終證明是有復原力的、真實的、而且強大的。」

他特別強調，選務人員並未相信那些他們知道並不真實的事情，「他們知道這次選舉由他們監督，是自由且公平的選舉。」

他希望未來選舉中不會再出現有人受到誹謗、威脅的事情，「我們對這些人民公僕感激不盡，他們並不尋求矚目，我們的民主之所以能存在下來，都是因為他們。」他的演說將以民主為重點，並重申將做一位「全民總統」。

「美國之所以民主，是因為美國讓民主在基層運作，今年一項令人驚豔的事是，每一天美國人，我們的朋友、鄰居、甚至是志願者，民主黨人、共和黨人、中間派人士，全都展現了絕對的勇氣，他們對法律展現了深刻且堅定的信念。」

國會將於1月6日核定選票，正式確認拜登總統當選人身分，拜登將於1月20日就任第46屆美國總統。

美國總統大選採選舉人團制，由538名選舉人組成，各州選舉人數與該州在國會席次相同。各州選民先投出普選票，再由該州選舉人投票給當地得票最高的候選人，由獲得270張選舉人票者當選，拜登以306票比川普232票勝出。