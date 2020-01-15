國民黨中常會15日下午通過國民黨主席吳敦義請辭，吳原屬意曾銘宗暫代黨主席，遭中常會否決，曾改代理黨秘書長一職。圖／畫面擷自國民黨臉書直播影片

國民黨於今（15）日下午召開敗選後的首場中常會，選後即負起敗選責任宣佈請辭的國民黨主席吳敦義，經今日會議通過確定離任，至於吳提案由不分區首席的曾銘宗暫代黨主席，則遭到中常會否決，改為代理黨秘書長，暫無代理主席。

上周六2020大選敗選當日，吳敦義已公開表示要在禮拜三的今天率黨務一級主管向中常會「總辭」。過去兩天來引發外界不少聲浪，要求吳敦義應直接辭去主席無須等中常會，甚至江啟臣、蔣萬安、張麗善等多位黨公職亦陸續宣佈辭去中常委職務，以示改革黨中央與中常會的決心。

在今日下午中常會召開前，已有前青年團總團長林家興為首的國民黨青年軍發起「青黨行動」，聲稱黨內有「五大亂象」，並發起「五大革新訴求」，林率眾呼籲黨內年輕世代以具體行動表示，要求黨中央加速換血，高喊「老賊下台！常會道歉！」。抗議活動中，青年軍與全國青工會總幹事林杏兒等多位黨工發生推擠與肢體衝突。七年級生的彰化縣議員曹嘉豪也偕同多位黨籍議員，在黨部外廣場舉牌抗議「打破長老政治」。



圖／取自曹嘉豪臉書

而在中常會開會現場，吳敦義辭職案在會議最後獲確認通過。但在會議過程中，討論「代理黨主席」乙案時，吳敦義提案由曾銘宗代理黨主席，但遭多位中常委反對，指違反程序且與《人民團體法》不合，中常委表明依黨章「代理主席應為經黨全代會通過之順位副主席」，中常委姚江臨還說黨章內並無「總辭」一詞。最後決議由曾銘宗轉代理黨秘書長。

按照過去慣例，國民黨將在3個月內改選黨主席，合併辦理中常委改選。