你今天有空嗎？座落繁忙的城市間，龜山的步調卻愜意悠閒，給予旅人喘息的空間，充滿故事的景點與店家，娓娓道出龜山的魅力，也讓旅程充滿收穫與驚喜，春暖花開就偷閒來龜山，在故事中穿梭！沿著「龜山第一河濱公園」河岸騎單車，享受微風輕拂的愜意。圖／林冠良

春光和煦，百花綻放的時節，以「上山藝術工作室」作為起點，進行一場和墨與色彩的對話；體驗習字作畫後，前往「梅菊手作魯肉飯」大快朵頤，精挑細選的優質食材，透過味蕾傳遞著台灣風土故事；飽餐一頓後在「長庚養生村步道」賞花、健行，欣賞隨季節更迭的自然美景；接著到「9oz Workshop」喝下午茶，在縈繞滿室的咖啡香中，聆聽職人述說創業經歷與咖啡知識；最後一站抵達「龜山第一河濱公園」漫步、騎單車，透過軍事景點與武器重溫歷史故事，洗鍊一身的疲倦。

美學分享空間 上山藝術工作室

透過藝術發現一片天地，就從「上山藝術工作室」出發。這間白色系的專業畫室開闊明亮，希望透過多元化空間，將藝術帶進生活也推廣美學。工作室提供兒童潛能創作、成人平面繪畫等課程，內容包含水彩、素描、油畫、色鉛筆等教學，希望透過合適的空間，讓學員透過藝術啟發創造力、訓練專注力，同時也沐浴其中陶冶性情，進行美感探索並增加藝術涵養。藝術與設計背景出身的負責人吳建勳表示，「設立初衷是為了讓學員學習、體驗創作，也發表成果展，邀請親友來參觀作品，享受藝術的成就感。」

上山藝術工作室也提供書法課程，書法是東方文化底蘊的展現，適合大、小朋友一起學習，靜心端坐桌前，透過筆墨紙硯說故事，挑戰寫字功力，也展現揮毫行雲流水的瀟灑！



工作室強調客製化教學，激發每個人的才華。圖／林冠良



選擇字帖在課堂習字，靜下心來書寫。圖／林冠良

澎湃海味上桌 梅菊手作魯肉飯

心無旁鶩習字作畫獲得心靈滿足後，來到「梅菊手作魯肉飯」祭五臟廟。擅長中式料理同時具備日式料理經驗的老闆兼主廚陳嘉偉，開店之初即以結合澎湃海鮮的魯肉飯闖出名號。精選台灣黑豬肉切丁後經過3至4小時翻炒逼出油脂，再以獨家秘方加入米酒滷製約5至6小時，繁複工序後滷出滿滿膠質而不油膩。滷汁中更添加了大紅袍花椒，讓口味麻而不辣，十分下飯。

浮誇的「月見龍痛魯肉飯」一端上桌，令人眼睛為之一亮，噴香入味的魯肉，搭配嘉義布袋的白蝦仁、隨季節選用來自雲林口湖的老蚵或嘉義東石、布袋的蚵仔，再打上一顆有機生蛋黃，淋上店家特調的五味醬入口，讓人露出幸福洋溢的神情；「虱目魚肉湯」的魚肉選自台南七股，肉質鮮嫩、湯頭鮮甜；「黃金熔岩蝦球」酥脆可口，內含爆漿起司讓人滿足；清爽解膩的「蒜味黃金海帶芽」等小菜也頗受饕客歡迎。來聽美食佳餚說故事，細看老闆如何為國民小吃爭一口氣。



精選本土優質食材與豪邁份量，吃得到店家滿滿的誠意。圖／林冠良

悠閒賞花漫步 長庚養生村步道

吃飽喝足後歇息一會，來到位處林口與龜山台地山脈交界處的「長庚養生村步道」，在園區丘頂的步道散步。針對銀髮族需求規劃的養生步道呈Z字型，依坡度與耗氧量，分為低氧、中氧及高氧3種等級，沿途石板階梯與木棧道輕鬆好走，也是賞花好去處。雪白的李花、梅花、杜鵑花以及櫻花等依時序綻放枝頭，盛開時彷彿走入畫中，四季各有不同感受。



淡粉色櫻花枝頭綻放，以美麗姿態迎接遊客。圖／林冠良

休閒步道區的樹木種類多樣也高大茂密，讓人得以遠離塵囂，在林間大口呼吸新鮮空氣，享受都會區難得的芬多精與負離子。在步道健行、賞花時，若遇上熱情的長輩，不妨聊上兩句，聽他們分享人生的精彩故事，感受人與人之間的溫度！



養生村林木高大茂密，且步道完善，走起來輕鬆不費力。圖／林冠良

一杯咖啡品味人生 9oz Workshop

健行後來到「9oz Workshop」聞咖啡香，深藍色的牆面搭配木質桌椅及藍色星空大理石板櫃台，再利用乾燥花妝點空間，給人沉穩且舒適的感受。店名9oz意指對濃縮咖啡份量的堅持，9oz是經過無數試驗後，負責人Ben認為雙份濃縮咖啡能承受的奶水最大值，在這樣的比例下，能喝到咖啡最原始的風味，並感受其融合昇華後的美好體現。其中店內最具代表性的S.O.E咖啡（Single Origin Espresso），排氣養豆時間達21天，忠實呈現季節性的風味，更蘊含獨特的花香、果香、茶香或酒香。



香醇濃郁的咖啡配上精緻餐點，度過美好時光。養生村林木高大茂密，且步道完善，走起來輕鬆不費力。圖／林冠良

店內的餐點也不能錯過，「麵包組合＋法式牛肝菌菇瑪奇朵」內含現烤小圓法、香氣十足的核桃麵包，附上特製的墨西哥莎莎醬與松露奶油醬，搭配湯品嚴選法國進口牛肝菌菇佐優質蘑菇切片，經小火翻炒出細膩香氣，再加入高湯、鮮奶油慢熬而成；「巧克力舒芙蕾」則採用70%頂級苦甜巧克力，濕潤綿密的熔岩口感令人難忘。品嚐著職人用心製作的咖啡與輕食點心，每一口都是感動！



專業職人的手沖單品咖啡讓香氣滿屋。養生村林木高大茂密，且步道完善，走起來輕鬆不費力。圖／林冠良

軍事迷小基地 龜山第一河濱公園

旅程最終站來到「龜山第一河濱公園」享受春日戶外悠閒時光。沿著全長約15公里的水岸自行車道，從龜山一路蜿蜒到蘆竹，騎單車兜風散心，當個悠遊城市的樂活族，逍遙又自在！

在陸光新城旁的河川公有地裡花草樹木枝葉繁茂，是城市中的公園綠帶，同時設有籃球場、休憩廣場、兒童遊戲區、老人休閒運動區等遊憩空間，是散心好所在。園區內的軍事武器更是一大亮點，能夠近距離觀賞陸、海、空三軍的退役武器，集結了輕型戰車、雙座戰鬥機、防空快砲等，也設置說明牌替遊客解說，儼然是個小型的「軍史公園」，是軍事迷不可錯過的景點。也不禁令人遙想當年戰火頻仍的年代，讓人格外珍惜此刻歲月靜好的安穩。



園區內展示除役武器與軍史文化，讓軍事迷大呼過癮。圖／林冠良

※本文轉載自《桃園誌》No：69