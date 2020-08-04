總部位於美國加利福尼亞州的Zoom由來自中國的移民袁征創辦。儘管是一家美國本土公司，但Zoom曾被爆出透過位於中國境內的服務器發送通話信號，讓其安全性受到質疑。圖／擷自Zoom網站

網路影片會議技術公司Zoom宣布將停止向中國地區的用戶提供產品的直接銷售和升級，轉由第三方公司提供其服務。

Zoom的發言人在給美國之音的聲明中表示：「我們在中國地區的進入市場模式包括直接銷售、在線訂閱、和通過合作夥伴銷售。我們正轉向僅限合作夥伴的模式，將Zoom科技鑲嵌在合作夥伴提供的服務當中，這些公司能在中國地區提供更好的地方支持。」

聲明稱此次服務轉型將於8月23日生效，中國用戶屆時可以通過授權的合作夥伴以參與者的身份繼續使用Zoom的影片會議服務。

據路透社報導，這些合作夥伴包括會暢通訊、矚目會議室系統、和Unmeet網路會議系統。

總部位於美國加利福尼亞州的Zoom由來自中國的移民袁征創辦。儘管是一家美國本土公司，但Zoom曾被爆出透過位於中國境內的服務器發送通話信號，讓其安全性受到質疑。6月Zoom因遵循中國政府的請求而關閉一個屬於中國人權活動團體的帳號，再次被外界猛烈批評。

7月30日，美國國會民主黨參議員布魯門薩爾（Richard Blumenthal, D-CT）和共和黨參議員霍利（Josh Hawley, R-MO）共同致信司法部，要求就Zoom和抖音國際版TikTok侵犯美國公民自由和與中國政府的關係展開調查。

兩名議員在信中寫道：「根據多份報告，我們極度擔憂Zoom和TikTok已經向中華人民共和國政府提供了美國公民的信息，並代表中國政府參與了網路審查。」