西方文明的進程，是由許多人承先啟後，而達成思想的奠基與深化。也因為這樣一棒接著一棒，使得後人對於過去巨人的涉獵與思想體系，有了深刻地了解和延續。我想，這是西方哲學與東方哲學的差異所在！

然而，在探求真理的道路上，或許也會有殊途同歸的狀況。這就要從歌德到史懷哲，看整個自然哲學的體系變化，以及其與思辨哲學的差異性所在。歌德，後人大都稱之為文學家，甚少將之視為哲學家。但，歌德其實是用他的一生，在實踐其所推崇的自然哲學。

所謂自然哲學，跟當時同時代的思辨哲學相比，顯得理性又沒有味道。因為，從康德以降的思辨哲學家們，探討的是諸多倫理與人生義理的問題，再到黑格爾的辯證法，皆是在有限的理論框架中，試圖找到突破點，讓一個有形的真理浮出！這時期的人們，甚為博學，也為了知識而痴狂。

不過，與之同時期的歌德，則顯得格格不入。主因在於，他無法領會與參透思辨哲學家們，所亟欲探討出的真理。這讓歌德不知不覺，走出了另一條道路。這是一條冷靜與理性的調和生命之道！歌德，從《少年維特的煩惱》，作為其處女作而爆紅的作品開始，開始走入體制內，進而從每日的勞動與鑽研中，探求生命和人世間的道理。每每在感受到困境和挫折中，對於生命有更深的體悟與感觸，也更加深化其詩篇與思想的深度！

《浮士德》就是歌德對其一生的懷疑與真理的探求中，在一階段一階段地演進過程裡頭，循著的生命密碼！例如：歌德談到了他心中的神時，指出在其內心中推動世界，在自己之中包藏自然，在自然之中包藏自己，這才是神。如此在神之中生、活、存在的東西，無一不充滿神之力與靈。這就是對歌德自然哲學的最好註解，一即一切；一切即一。

到了史懷哲，他在神學、哲學、音樂和醫學中，發現了人類的物質性跟精神性，需要達到一定的平衡，才有辦法在平凡的生活中，感受幸福的道理！在今年，重新讀了史懷哲傳，得到發自胸口湧出的喜悅。能夠不受外務的震動，能夠感受發自內心的幸福 這是今年最大的體會。

在史懷哲的身上，學習佔了非常長的時間。但，正是因為他追根究柢的精神，才能在每個領域都如此傑出！學習可以帶來什麼呢？除了發自內心的愉悅，也是讓人心靈提升的途徑。對照現代人對學習的質疑，我想：「學習並非一定要有用，但終會有用！」

相信，這正是史懷哲在這段尋找自己的旅途中，給予後人的啟示。雖然，充滿了未知，卻極其有意義。而學習並非追逐，而是在你的典範中，尋找屬於你自己的樣子。什麼樣的自己，是你感到開心的，而非刻意模仿，或是設立高標準來限制自己。當扎根夠久時，生命自然有光。若以短視的追逐熱度與按讚數，終究會失去自己！這恰巧可以給現代人，一記警醒與當頭棒喝。

從歌德到史懷哲，似乎訴說著：「人也只有在走向自然時，才能感受自然的愛與關懷。這樣的愛絕對無私，而且對每個人都一樣！沒有這樣的賜予，我們都將饑寒受凍。所以，大自然是充滿恩澤的。」

也因此，想要擁有愛的能力，就看向自然吧！溫暖的太陽會回應你；美麗的花朵會向你微笑；徐徐的風兒，帶來了舒服與暢快。這是來自生命的恩寵，也是大地滋養生命的泉源，要好好珍惜！

所以，當我發現這個秘密時，我知道史懷哲能夠走出自己的道路的關鍵了！因為他在哲學的思辨中。找到隱身宗教背後的真正價值：「那是警醒世人，從勞動與精神生活中，更加貼近土地和自己，才能對所有的挑戰，平靜以對！」自歌德到史懷哲，乘載了數百年來的知識與思想和實踐的結晶。站在巨人的肩膀上，將更加安心、穩妥和踏實，也期盼繼續開拓更深的體會與驚艷的果實。