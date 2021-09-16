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每日國際焦點

美國、英國將與澳洲成立AUUKUS三國戰略科技共享平台，包括人工智慧、資安、水下系統、長程攻擊能力，其中包括英美輸出核軍事技術給澳洲，並將使澳洲改採購美國核子動力潛艇，將取消先前向法國所訂購900億美元12艘潛艇訂單。

南韓成功試射潛艇發射彈道飛彈，成為第一個發展潛射彈道飛彈的非核武國家。北韓自平安南道試射2枚彈道飛彈飛行800公里高度達60公里。金與正在南北韓各自試射飛彈後，抨擊南韓總統文在寅，威脅完全斷絕南北韓關係。

利比亞國民軍偕同法軍與蘇丹傭兵，與查德反政府軍查德改變團結前線，在南利比亞交火。法軍否認參與。

加州州長Gavin Newsom罷免案失敗。

澳洲

美國、英國將與澳洲成立AUUKUS三國戰略科技共享平台，包括人工智慧、資安、水下系統、長程攻擊能力，其中包括英美輸出核軍事技術給澳洲，並將使澳洲改採購美國核子動力潛艇，將取消先前向法國所訂購900億美元12艘潛艇訂單。

科廷大學表示2018年中國籍論文作者所發表發展軟體以辨識維吾爾族臉孔的研究違法研究倫理，且未經同意，要求約翰威立線上論文平台下架該文章。

日本

前防衛大臣石破茂宣布將不參選自民黨揆，表達支持河野太郎。

將捐贈130萬劑阿斯特捷利康疫苗予亞洲國家，50萬劑予台灣，40萬劑予越南，30萬劑予泰國，1萬劑予汶萊。

南韓

成功試射潛艇發射彈道飛彈，成為第一個發展潛射彈道飛彈的非核武國家。

計畫自2022年起發展本土微型衛星偵察系統，以降低對美國軍事科技的依賴。

北韓

自平安南道試射2枚彈道飛彈飛行800公里高度達60公里。

金與正在南北韓各自試射飛彈後，抨擊南韓總統文在寅，威脅完全斷絕南北韓關係。

中國

中國、巴基斯坦、蒙古、泰國4國1000部隊於河南省舉行10日聯合多國維和演習，展示無人機、掃雷機器人。

印度

考慮很快恢復疫苗出口，主要將出口非洲。

菲律賓

國際刑事法院許可正式調查菲國總統杜特蒂反毒戰爭中可能的反人權罪行。

馬來西亞

蘭卡威群島自16日起重啟，迎接完整施打疫苗的觀光客。

新加坡

嚴控移工社區1年多後開始測試500完整施打疫苗移工每周可到特定公共場所6小時。

越南

北韓試射2飛彈後，日本首相菅義偉與越南總統阮春福通話確認雙方合作關係，譴責北韓。

泰國

泰國國家石油公司與富士康簽約成立合資公司預計2023年開始生產電動車與零件。

阿富汗

前政府眷村3000互遭塔利班政府迫遷，數千人於坎達哈上街抗爭。

塔利班表示自前政府官員們住處扣押近1240萬美元現金與黃金。

歐盟

歐盟執委會主席Ursula von der Leyen重申對波蘭與匈牙利絕不讓步。

英國

首相強生開除外相Dominic Raab，以前貿易大臣Liz Truss取代。Dominic Raab改至法務部兼副相。Dominic Raab因塔利班進軍喀布爾時前往克里特島度假而備受批評。

北愛警方逮捕4名涉及2019年記者Lyra McKee謀殺案嫌犯。

法國

英國肯特郡塞林治爆炸起火損及地下電纜，影響英國自法國進口電力的IFA1互換饋線，2022年3月27日前將只能供電英國1吉瓦。

德國

教宗方濟各回絕漢堡大主教辭職。漢堡大主教身陷隱瞞性虐待調查醜聞因而自請辭職。

俄羅斯

總統普丁親近幕僚染役，普丁自我隔離。

瑞士

眾議院同意參議院決議，砍除進口關稅以降低物價，將造每年減少5.6億瑞士法郎稅收，但將增加經濟達8.6億瑞士法郎。

提案者取消禁止瑞士出口武器公投。

西班牙

首相Pedro Sánchez與加泰隆尼亞獨立領袖會談討論統獨問題。

瑞典

財政大臣Magdalena Andersson可望在11月現任Stefan Lofven下台後接任首相。

美國

加州州長Gavin Newsom罷免案失敗。

加拿大

8月通膨上升到4.1%，2003年3月以來最高。

墨西哥

警方救出22名在聖路易斯波托西州旅館遭綁架的外籍人士，主要為古巴與海地籍。綁匪犯案時也綁了16名墨西哥人，稍早已獲釋。

巴西

參議院領袖Rodrigo Pacheco 反對總統波索納洛提出的立法限制社群平台刪除文章權限的構想。

阿根廷

初選出師不利的左派執政黨意圖在11月期中大選前大增社福支出政策買票。

智利

中國需求降低，智利調降2021年銅價預期至每磅4.2美元，2022年3.95美元。

卡波尼格羅Haru Oni風能綠燃料計畫啟動，該計畫由保時捷、義大利能源公司埃尼、西門子能源、智利國營石油公司等企業聯盟推動，由3.4百萬瓦風機發出綠電，以綠電於1.25百萬瓦電解廠電解水製氫，再從空中捕捉二氧化碳用以生產綠燃料，2022年預計生產13萬公升，2024年生產5500萬公升，2026年生產5.5億公升。

海地

總理開除調查他的檢察官。

以色列

與歐盟達成協議交互承認疫苗護照。

沙烏地阿拉伯

日本軟銀願景基金2號與沙國主權基金共同領投沙國客戶交易平台新創公司Unifonic 1.25億美元募資。此微軟銀首度投資沙國公司，軟銀7月首度投資阿聯，投資杜拜雲端廚房新創事業Kitopi。8月共同領投土耳其電子商務公司Trendyol。

土耳其

伊朗邊界增建242公里圍牆，以阻止阿富汗難民湧入。現有221公里圍牆。911公里的土國敘利亞邊界已有837公里建牆。另外喬治亞與亞美尼亞邊界也計畫建牆。

伊朗

強硬派外交次長Ali Bagheri Kani取代Abbas Araqchi擔任伊核談判主導。

黎巴嫩

恢復與國際貨幣基金談判，開始改革。

利比亞

利比亞國民軍偕同法軍與蘇丹傭兵，與查德反政府軍查德改變團結前線，在南利比亞交火。法軍否認參與。

奈及利亞

資訊部長表示很快會解除對Twitter禁令。

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