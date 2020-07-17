美國司法部長威廉·巴爾（William Barr）星期四在密西根州杰拉爾德·福特博物館一場演講中表示，美國曾希望貿易與投資能鬆綁中國政治體系，但從中共近日對香港的鎮壓可以看出，情況無異於1989年天安門事件。他敦促美國企業勿向中國政府低頭，自由世界合力對抗中共影響力的擴張。

巴爾在演講中表示，美國已經過度依賴中國的商品和服務，尤其在這次新冠病毒大流行能看到，美國在口罩、防護服、醫療設備等方面都太依賴中國。巴爾還指責與中國政府有聯繫的駭客將美國大學和企業作為攻擊目標，以竊取與疫苗相關的研究資料。

巴爾說，鄧小平秉持「韜光養晦」的經濟改革推動了中國的顯著崛起，而習近平則不同，他將權力集於一身，公開表示中國正在「接近中心舞台」，主張以「中國解決方案」代替美國夢。

巴爾說：「中華人民共和國現在正在進行一場經濟閃電戰，這是一項具侵略性、精心策劃的，由整個政府、實際上是整個社會共同參與的運動，以搶占全球經濟制高點並超越美國，成為支配世界的超級大國。」

巴爾指出，美國過去曾以為在貿易和投資上協助中國，有助於讓中國的政治體系變得更自由，然而從中國近日對香港和維吾爾人侵犯人權的行為可看出，現今的中國政府與1989年時沒有不同。

巴爾說： 「儘管美國人曾希望通過貿易和投資能讓中國的政治體系變得更自由，但這個政權的基本特徵從未改變。這個政權對香港的殘酷鎮壓再次表明，今天的中國與1989年坦克車在天安門廣場與要求民主的示威者對峙時相比，並沒有更接近民主。這個政權依然維持威權主義，是一黨專政的國家，中國共產黨擁有絕對的權力，不受民眾選舉、法治或者獨立司法機構的製約。中共監視自己的人民和進行社會信用分數評分，僱用為政府做審查的大軍，對持不同政見者施加酷刑，並迫害宗教人士和少數族裔，包括被拘留在勞教所的100萬維吾爾人。」

巴爾敦促美國企業勿向中共低頭。他說，取悅中共的美國企業短時間內或許會得到好處，但中共的最終目的是取代這些公司。他指責好萊塢影業為了票房，根據中國的宣傳手段來審查自己。他說，一個走在共產中國鼓點節奏上的世界，對依靠自由市場、自由貿易和思想自由的機構來說是不友好的，敦促自由世界聯合對抗中國影響力的擴張。

巴爾說：「中共在中國政府和社會的多個層面上發起了一場精心策劃的運動，利用我們機構的開放性來摧毀它們。為了確保我們的子孫後代擁有一個自由繁榮的世界，自由世界需要全社會團結起來，公家和私營部門維持本質上的分離，但共同努力抵抗中共的控制，贏得這場全球經濟制高點的競賽。」