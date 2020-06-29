拜讀經濟學者林建山的「台灣不可與中國脫鉤論」，對他的邏輯思考不敢苟同，一昧指責政府的「抗中政策」，跟著美國的感覺走，還不如理解國際上為何開始遠離中國，真實導因不是國際社會排斥中國，而是「中共國」這幾十年全球化後，並未扮演好鄰居的腳色，誠如美國國務卿蓬佩奧所言，「如果中國無法提供美國公平競爭的環境，那麼美中脫鉤將是唯一選項」。中共以不平等交往對付台灣，以經濟統合實施併吞策略，簡單說，台灣被中共經濟綑綁，落入陷阱，脫鉤只是自救方法之一，台灣的感受恐怕不只是台灣而已，美國以及歐盟國家，也逐漸看清楚中共惡意以經濟綁架西方民主國家的真實面目。

經濟脫鉤並不容易

經濟融合政策，有點像是泥中有沙，時間太久，想要脫鉤委實不容易，美中經濟脫鉤當然困難，甚至比中台經濟脫鉤還困難，因為經濟體相較差別巨大，美中貿易金額越大，當然更困難脫鉤，這是很簡單的邏輯。中台目前的經濟連結從ECFA開始，中共藉由這個經濟協議綑綁台灣，所以，這並非簡單的經濟問題，可以說，這是政治大於經濟的策略問題，中國廈門大學涉台學者，多次建議中南海單邊宣布終止ECFA，藉此教訓台獨勢力，可見一般，但是，中共遲遲無法拍板，因為需要考慮的面相太多，甚至牽一髮動全身，以目前中共經濟發展幾乎停頓狀態，外資急速撤離，失業人口超過兩億，如果因為片面宣布終止ECFA，導致台商離開中國，最後這把紅色鐮刀連台商韭菜也無法收割，中共的經濟損失，無法估計，更不用說是政治損失。用一個比喻，ECFA是中共用來釣台灣這尾大魚的魚餌，綁魚餌的人是中共，那麼是否脫鉤，選擇權不在台灣，而在中國。馬英九向執政黨嗆聲，好膽主動終止協議，其實是搞錯對象，他應該向中共呼籲，停止協議懲罰台灣才對，而不是在台灣叫囂。

問題在於不公平

美國社會有一句老話，「管好你家的籬笆」，籬笆象徵自己家庭的界線，如果你任由籬笆內雜草叢生，鄰居有權利提出檢舉控訴，這種社會共識，維持美國社會的基本權利和法治，而美國和中國交往40年以來，終於發現，中共是一個最不遵守籬笆主義鄰居，自己院內雜草叢生，還經常踐踏鄰居院子，你指控他，他就說，這是我籬笆內的事情，這才使美國忍無可忍。就像這一次武漢瘟疫，明明可以在自己的院子裡，把疫情壓制下來，卻故意放任疫情跑到國外，不只是讓鄰近國家困擾，而且讓鄰國死亡，甚至危害整個世界公共安全，這樣的惡鄰居當然令國際社會反感。

台灣可以和中國經濟掛鉤，甚至更加親密往來，這種合作，對雙方都有益處，問題是，中共並不如此認為，他主動讓利，其實是想未來要更多，甚至設下所謂ECFA陷阱，只要你上鉤，最後連你的工廠土地也要變成他所有，這才是問題所在，台灣在地理上如果可以搬家，早就搬家了，至於經濟是否脫鉤，根本不是問題核心。

從好的方面來看，ECFA確保中台持續經貿來往，但是，中共不願意接受台灣是一個國家，中台之間缺乏像自由貿易協議那種平等合約，那麼臨時搭建的經貿舞台，如同ECFA，不管運作多少年，肯定是脆弱的，他或許可以阻擋衝突和戰爭於一時，但是，只要政治現實大於經濟，戰爭一來，合約就自動瓦解了，根本無需人為去宣布終止。