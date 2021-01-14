美國國會眾議院星期三（1月13日）通過對川普總統的彈劾議案，使川普成為美國史上首位被國會二度彈劾的總統，也是第一位在卸任前夕被彈劾的美國領袖。

眾議院星期三下午經過兩個小時辯論後進行投票。表決結果為232票贊成197票反對，眾議院正式通過決議，以「故意煽動叛亂」的指控對即將離任的川普進行彈劾。

共有10名共和黨人加入民主黨行列，投票贊成對川普的彈劾條款，包括眾議院共和黨內第三號人物、共和黨黨團會議主席切尼（Rep. Liz Cheney, R-WY）。

彈劾條款內容列舉了川普毫無根據地指責自己因選票和計票違規而被騙走第二個四年任期；他向南部喬治亞州的選舉官員施壓，要求他們為他「找到」11,000多張選票，以超過拜登在該州的得票；以及他在上週三的一次集會上發表聲明，敦促數千名支持者前往國會大廈遊行，向立法者施壓，要求推翻選舉結果。

此前一周，大批支持川普的示威者突破警察封鎖闖進當時正在對2020選舉結果進行認證的國會。暴力衝擊事件導致5人死亡，其中包括1名國會警察，消息震驚全美，並登上全球新聞版面。

眾議院議長佩洛西（House Speaker Nancy Pelosi, D-CA）在院會表決前再次嚴厲譴責川普總統，稱川普為「明顯且立即的危險」（a clear and present danger），並說「他必須要離開」。

「我們經歷了侵犯人民國會大廈神聖性的叛亂起義，這場叛亂試圖推翻美國人民正式記錄下的意志，」佩洛西說，「我們知道，美國總統煽動了這場叛亂，這場針對我們國家的武裝叛亂。」

「他必須離開，他對這個我們都熱愛的國家來說是一個明確且立即的危險，」佩洛西在院會說道。

眾議院共和黨領袖麥卡錫（House Minority Leader Kevin McCarthy, R-CA）在辯論中說，上個星期對國會的攻擊是不民主、不美國的，川普必須為此「承擔責任」（bear responsibility），但他呼籲他的同事不要對任期僅剩一個星期的川普總統進行彈劾。

「我認為在這麼短的時間內對總統進行彈劾將會是一個錯誤，」 麥卡錫在院會辯論時說，「沒有完成任何調查、沒有舉行任何聽證，更重要的是，參議院已經確認了，在當選總統拜登宣誓之前不會開始審判。但此刻表決的結果將會是：彈劾表決將會進一步分裂國家，彈劾表決將加劇黨派分裂。」

眾議院少數黨黨鞭斯卡利斯（Rep. Steve Scalise, R-LA）在辯論快結束的時候表示，他反對這次倉促推動的、沒有聽證的彈劾程序。他說，參議院在拜登就職之前都不會對彈劾進行審理，彈劾只會分裂國家，而國家現在需要的是癒合。

眾議院多數黨領袖、民主黨第二號人物霍耶（Rep. Steny Hoyer, D-MD）在院會進行表決前提到，彈劾條款一旦通過，將會「盡快」交給參議院。眾議院議長佩洛西星期二已宣布了由9名民主黨人組成的彈劾經理人名單。

霍耶說，我們反對發生的暴力，反對散播恐懼，反對煽動叛亂，反對把對一個人的忠誠凌駕於對國家的忠誠之上。他說，彈劾投票和時間（timing）沒關係，事關國家、事關原則，事關對憲法的忠誠。

距離川普總統結束任期僅剩一周的時間，參議院多數黨領袖麥康奈爾（Senate Majority Leader Mitch McConnell, R-KY）星期三表態稱，參議院在川普卸任前都不會針對眾議院的彈劾案進行審理。

根據華盛頓郵報報導，麥康奈爾助理告訴參議院少數黨領袖舒默（Senate Minority Leader Chuck Schumer, D-NY）幕僚說，共和黨人不會同意在星期五重新召開彈劾審判。

參議院司法委員會主席、共和黨聯邦參議員格雷厄姆（Sen. Lindsey Graham, R-SC）星期三發表聲明說，目前情勢下支持彈劾總統將對政府機構造成巨大損害，有可能引發更多暴力，國會領袖應讓局勢變好，而不是變壞。

「眾議院對總統的彈劾缺乏正當程序，將會進一步分裂國家，總統不到一周就將離任，他已承諾進行有序的權力交接，並且呼籲冷靜，反對暴力，」 格雷厄姆在聲明中說。