華盛頓是美國開國的總統，這在世界上，是第一位以民主、自由著稱，而有著總統的國家！對比十八世紀當時，許多地方還是國王、皇帝的極權政府，華盛頓開創了一個嶄新的一頁，也從美國最初的十三州裡面，找尋到了團結與傳承下去的能量與火花和精神。

華盛頓，絕對不是美國的漫威英雄裡頭的人物。也絕非是帶著力量與權威的象徵。相反地，他是在羞怯、不自信、猶疑與充滿抱怨的內心中，堅毅地接下了神聖的使命。這與他的家庭背景和深受羅倫斯家族所扶持有關，這樣的性格、人品與公平性，促成了他在面對壓力和困境中，首先想到和貪圖的，並非自己的利益，而是公眾的未來！

早年，華盛頓在羅倫斯家族提攜下，選擇從軍，在軍隊的訓練中，他慢慢地擺脫了母親的控制，他的規避性，來自於母親的歇斯底里，還有無可名狀的索求。這無疑對他來說，是極其痛苦和難以直面視人的。也因此，他的很多抱怨，也只能從向朋友的書信中，找到一些端倪。

他曾經因為榮譽心而加入軍中，也在戰場上感受的興奮和刺激，深入叢林裡頭。在年少的戰役中，他曾偶然勝利，也大多失敗收場。27歲時，華盛頓退休下來，沉潛了15年。這些日子，他是無聲的，他過著安靜但依舊關注周遭的生活，也在這個英國殖民區，低頭勞動，認真過活！

華盛頓看似猶豫不決，實則是他從不貿然行動。事實上，當英國通過要對殖民區徵收高額稅收之時，他已嗅到整個社會氛圍的變化。但，實際跟英國正規軍交手過的華盛頓，了解殖民區的落後與不足，因此這個看似懦弱與怯戰的主帥，雖然在一開頭被欽點為指揮官（實際是因為當時有大戰經驗的人不多，同期的將官也大都凋零），但他卻未有太大的動作。

此種節制的性格下，似乎讓人覺得捉摸不定，實則是一種內在的保守性和優柔寡斷，在變局之中，關注平衡的信念，讓縱使被誹謗的諸多閒言閒語中，他終究是贏得了世人的尊敬！華盛頓的視野與格局，使之跟同時代的夥伴，抑或是對手相比，雖看似沒有足夠的魅力與影響力，但正因如此，他能夠接納他人的意見，在辯論和尋求共識的過程中，讓獨立的美國持續前進！

兩百四十四年前，華盛頓將軍，帶領新生的美國，走向獨立的個體。在諸多制度與體制中，其立下了典範性的作用。小時候被詬病的規避性格，讓他能夠更客觀地綜觀美國的病徵，而適時抽身而出；在有所節制的態度中，他不會擴權，也更在乎政策可以順利推動；在眾人擁戴的總統職務上，他選擇當了兩任之後，就不再續任，他拍拍衣袖，回鄉耕種。

從華盛頓的處事哲學看堅毅與節制建立美國立國精神，可以發現：「傳統人們認為的性格缺陷，並非就是絕對的劣勢。在沉穩的步調中；在沉潛的歲月裡；在節制的態度下，他讓美國的精神，得以一棒接著一棒，傳遞下去！」在此，讓我想到前總統李登輝先生，曾經對著新加坡前總理李光耀先生說過：「我跟你的差別在於，我過世後，我所建立的民主制度，會繼續傳承下去……」