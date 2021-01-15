14日，香港又傳出警報之聲，繼1月 6日香港政府以「涉參與初選違顛覆國家政權罪」之名，僅一天就拘捕了戴耀廷、胡志偉、林卓廷等53人著名民主人士，今天再次逮捕了包括一名著名律師在內的11人。北京政府、香港政府趁著美國大選交接檔口，展開了一波接一波的大逮捕。全世界都在關注：北京政府鎮壓民主的暴行，香港的白色恐怖何時有個終結？！

十二名逃難者引出的株連罪

2019年6月30日，中國「人大」常委會以162票全票通過《國安法》草案，即刻生效實施，香港「一國兩制」50年不變的承諾，忽然被撕毀與中止了。

去年香港十二名逃難者，成為第一波「惡法」下的生靈，其中最大的30、33歲，是計算機程序員、測量員、售貨員等，最小的16、17歲，還是初中二年級、五年級學生，他們開始了逃難，殊不知卻被廣東海警拘捕，並送往深圳鹽田看守所扣押。落入中共的魔爪，12港人家屬早有憂慮：「12人會面對酷刑被逼供」。

結果2020年10月10日，第一波涉協助12港人流亡的人士被捕，共拘捕了4男5女，被捕人士年齡介乎27至72歲，其中包括立法會前議員「長毛」梁國雄的前助理唐婉清、香港民主前線成員鍾雪瑩、文員和廚師等，被指控涉嫌提供船、資金，安排他們偷渡前的住宿和送往碼頭，及安排到達台灣後的生活等。

最終這12名港人，有10人於2020年12月在深圳被判處7個月至3年徒刑，兩名未成年人被移交給香港警察，應該說這事已經了結。殊不知，今天德國的每日新聞報導，被捕的11人被指控「協助罪犯」，又牽扯到「12港人流亡」一案中，其中包括8名男子和3名女子，年齡分別在18至72歲之間。被指控的黃國桐律師，稱他涉嫌協助12名港人偷渡台灣，據報導，最後連黃國桐的母親也被帶到荃灣警署。中國古代盛行的「株連罪」，今天也被中國政府、香港政府搬出來鎮壓香港人民了。看來這樣的「株連罪」將愈演愈烈。



中國第十三屆全國人民代表大會第三次會議上進行審議，並於2020年5月28日下午表決通過所謂港版國安法。圖／擷自維基百科，公有領域

香港《國安法》是白色恐怖的源頭

香港回歸23周年了，忽然實施香港《國安法》，沒有社會的宣傳與宣講過渡期、推行期，必然會引起社會震蕩，地動山搖。香港社會突然出現這樣的政治高壓環境，對於長期生活在自由民主法治空間的香港人，面對從天而降的「緊箍咒」，必定有人中招，這無疑是禍從天降，也可說是欲加之罪，何患無詞。

自2020年歲末，香港警方抓捕了黎智英、黃之峰、周庭等以來，抓捕行動從未停止過，逮捕人的依據還是這個《國安法》，如今展現在世人面前的就是現實版白色恐怖。

中國自古有「法不責眾」一說。香港發生的「反送中運動」，這在自由民主國家是市民的正當權利。去年香港有200餘萬市民上街示威抗議，這是香港的民心民聲民情體現，新近被逮捕的這批民主人士，代表了香港人民的正義訴求，屬言論自由範疇。北京政府、香港政府為什麽不反省自己的德政與勤政，不檢討政府自己的錯誤與失誤呢？

香港抓捕了一批又一批的民主人士與無辜者，北京政府、香港政府必須立即停止惡行，終止與杜絕這樣的國家恐怖主義行為。

《國安法》是惡法

對於淩駕於香港《基本法》的港版《國安法》，本身已超越了基本法權限，其次任何新法實施，都應該安排宣講與推行過渡期，再則從《基本法》的內容上來說，德國之聲有報導指出：國安法有十個爭議點。

每一個爭議均令人髮指，但是其中最典型的是：不予保釋丶秘密審判、罪行廣泛含糊、鼓勵告密、授權港府操控學校丶網絡丶媒體等。

這無疑是承襲了中共建政後極權統治的經驗。中共建政以來，每一次殘酷的政治運動，背後充斥著歷朝歷代數千年的專制文化，崇尚與鼓勵陰險惡毒見不了陽光的告密者，「三反五反」、「五七反右」、「文化大革命」等，中共政府從頭至尾就是依靠告密者，推行白色恐怖，鎮壓了千百萬莫名的知識文人，現在同樣在香港全面實施，授權港府操控學校丶網絡丶媒體收集與監控社會，香港的學術自由丶言論自由和新聞自由不是一時的衝擊，而是將受到全面破壞，徹底退回到白色恐怖時期。

所有的法西斯專制政權推崇與崇尚「告密者」的黑箱作業，在中國被整治被坑害被鎮壓被槍斃之人，往往被害死了都不知原委與因由，如今香港推行這惡法，香港人民的前途堪憂甚危！

筆者認為這部香港《國安法》不僅僅是有爭議，完全是一部惡法。



2020年7月1日香港《國安法》公佈實施第一天，香港人民依然在抗争，大批警力出動。圖／蔡詠梅，田牧提供

中國人權成為世界焦點

一天前，人權觀察發表《2020世界人權報告》，總共761頁，涉及一百多個國家。這是人權觀察連續第31年發表年度國別報告，檢視人權事務在全世界的實踐狀況。

而中國的人權問題，成為2020年度報告之最。報告針對中國政府在對新冠疫情初期的處置嚴重失當失控，在香港實施《國安法》直接侵犯言論自由、新聞自由等，在中國新疆實施「教育營」嚴重侵犯少數民族的人權，以及對中國境內維權人士持續迫害等，作出了嚴厲的批評。

報告寫道，中國政府對新冠病毒疫情起初反應遲緩，禁止公布相關訊息，低報感染病例，淡化感染嚴重性，並且否認人際傳染的可能性。當局還以「傳播謠言」拘押民眾，取締在網上談論疫情，阻止媒體報導。

報告認為，2020年，愈來愈多的人公開表達對中國人權侵犯的關切，尤其是有關香港和新疆的人權狀況。50位聯合國人權專家以罕見的姿態發表聯合聲明，呼籲各國「集體果斷採取行動，確保中國尊重人權，履行其國際義務。」

報告指出，特別是在香港實施這部《國安法》，法規內容與文義模糊不清，是自1997年主權移交以來，對香港人民、對香港自由民主制度嚴重的侵害與破壞。許多國家和國際機構公開譴責中國震驚全球的人權侵犯，但國際社會罕見採取具體行動，例如實施針對性制裁或出口管制。這無疑成為北京政府、香港政府肆無忌憚實施專制獨裁政治的國際大環境。



人權觀察發表《2020世界人權報告》針對中國新疆實施「教育營」嚴重侵犯少數民族的人權，以及對中國境內維權人士持續迫害等，作出了嚴厲的批評。圖／擷自DW影片