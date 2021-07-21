2000年首次政黨輪替，有感於數十年來，台灣國力主要係依賴經濟成長與科技發展，為了維繫並開展既有的成果，各級學校的科學教育，必須配合國家中、長程的建設與永續發展之需要，並能兼顧社會及文化背景、學科特性以及學生的生涯發展，2002年，教育部與國科會共同召開「第一次全國科學教育會議」，勾勒出科學教育的願景、目標與策略，經由落實的推動，以提升全民科學素養，為國家發掘和培養優質的科學人才，提高國家的競爭力。會議後，2003年並出版「科學教育白皮書」，成為近20年來科學教育學術研究與教學實務的重要參據。

筆者當時擔任七大議題之一科學教育師資培育的報告，在全國會議之前的總協調會議，即是由時任國科會副主委的陳前副總統主持。許多初次與他見面的學界同仁莫不為他的笑容、氣質與涵養所吸引。會議在其主持下，逐一確認即將到來的全國科學教育會議的議案與報告內容，並解決相關的事項，明快果決有效率，對於教育史上首度舉辦的全國科學教育會議，有如打了一針強心劑。

大仁哥在受邀擔任副總統之前，歷任要職，其中，尤以2003年SARS疫情爆發，臨危受命出任衛生署署長，成功領導全國迅速遏止疫情之流行終至消失，並積極改造衛生署及疾病管制局組織、建置全國感染症醫療體系、修訂「傳染病防治法」，提升臺灣的衛生防疫能力，也為這次COVID-19的抗疫，奠下穩固的基礎。卸下副總統職務之後，回歸學術，惟，數月以來，武漢肺炎加劇，陳前副總統基於其在公共衛生的專精與經驗，不畏讒譏再走出研究室，除提供建言外，也適時向社會大眾傳達正確的防疫與疫苗研究訊息，對於推廣新知與安定民心，應有相當的效果。

支持疫苗研發參與臨床試驗

為了支持國產疫苗的自主研發，陳前副總統夫婦受邀加入了一家疫苗公司的二期臨床試驗，陳前副總統並於5月29日接受電視專訪分享接受疫苗二期人體實驗後的感受，他也說明在實驗部分，會有七分之一的人施打「對照組」，有七分之六的人施打疫苗；他不清楚自己打的是疫苗還是對照組，但施打後夫婦2人都沒有太大的不適與副作用，也提及經過4000多人的分析後，不良反應比例是比較低的。顯然，陳前副總統在接受電視專訪時，並不知道自己到底是實驗組還是對照組。所以，陳前副總統才會在7月15日深夜公布他們剛收到台大醫院通知，國產疫苗二期臨床試驗的解盲結果，他們打的是安慰劑。

此外，說話百無禁忌的台北市柯市長，在被問及陳前副總統臨床試驗的議題時，也回說：「我想在解盲前，他也不知道（打的是安慰劑）」。由於5月底時，當時向國外採購疫苗遲不到位，到貨率也低，國產疫苗的研發也在緊鑼密鼓的階段，在那樣的情境下，作風一向亟沉穩的陳前副總統，在接受電視專訪時，才會說明參與臨床試驗的情形，這應屬於情境倫理的認知與選擇，但也成為多數質疑者關切的所在。已故德國牧師潘霍華即認為，道德判斷應該「根據個案情況」進行判斷，放諸四海皆準的標準答案是不存在的。