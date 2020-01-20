高雄市政府觀光局與共享智慧電動機車WeMo Scooter達成合作共識，將於高雄市觀光景點導入共享機車服務，以手機App就能輕鬆租借綠色電動機車，並於觀光區提供合作停車區域，將綠能交通與觀光緊密結合，首波導入蓮池潭、旗津、壽山動物園及軍事觀光-鼓山洞等熱門觀光景點，預計於農曆年後上路。

高市觀光局與WeMo Scooter 共享電動機車合作，一起催生綠色運輸觀光交通網，首波先從蓮池潭、旗津、壽山動物園及軍事觀光-鼓山洞等知名景點導入，後續將結合高屏澎好玩卡元素規劃遊程商品，藉由不同運具轉乘，提供乾淨便利旅遊交通型態，串聯區域觀光景點，讓高雄出遊環保又智慧。

WeMo Scooter於 2019年底進駐高雄市，首波投車於左營區、楠梓區與前鎮加工出口處等高雄人口較多之行政區，為高雄市民提供更便利環保的智慧交通服務。此次合作重點為綠色低碳輕旅行，未來旅客僅需下載 WeMo Scooter APP，即可在觀光景點輕鬆一鍵租還車與付款。每輛機車皆備有兩頂安全帽，並享有合作停車位，是智慧與經濟實惠兼具的綠能觀光交通服務，加速高雄智慧綠色觀光城市發展。

威摩科技 WeMo Scooter 執行長吳昕霈表示：「WeMo Scooter 除持續深耕高雄城市通勤，擴大營運範圍與增車外，更看準觀光市場交通移動需求，與高雄市政府觀光局攜手佈局觀光旅遊景點，提供觀光景點綠色車輛，未來更可依照觀光特性籌畫不同活動，遊客使用 WeMo Scooter 串連觀光景點更有趣。藉由創新便利交通模式，共創環保觀光經濟價值。」

電動機車租還範圍分四階段陸續開放中，收費方案依年齡及使用時間分為三大方案(青春方案、一般方案、無限騎方案)，更多內容請至 WeＭo Scooter 網站: https://www.wemoscooter.com/usewemo

查詢。