台灣在武漢肺炎防疫成果獲得世界肯定,近日又發揮世界公民責任,援助美國等國家千萬片口罩。為此,美國國務院、美國在台協會(AIT)華盛頓總部及台北辦事處與我國外交部、衛生福利部及駐美國代表處與舉行電話會議,討論如何擴大臺灣國際參與事宜。

外交部表示,台美雙方於3月31日舉行電話會議,雙方高度肯定日前所建立合作對抗武漢肺炎的新夥伴關係,並就推動台灣以觀察員身分出席世界衛生大會(WHA)等議題持續深入交換意見。外交部對美方多年來堅定支持臺灣國際空間,並在國際社會作出貢獻表示誠摯感謝。

外交部表示,我方在會中分享對抗武漢肺炎的各項措施,並強調,在武漢肺炎疫情的威脅下,更凸顯臺灣完整參與世界衛生組織(WHO)的會議、機制與活動的必要性及急迫性。雙方也討論如何持續提升臺灣與理念相近國家的合作,以擴大我國的國際參與。

同時,外交部也感謝美國行政部門與國會持續不斷以具體行動支持臺灣參與WHO等國際組織,包括:美國國會通過並獲川普總統簽署《2019年臺灣友邦國際保護暨強化倡議法》(簡稱《臺北法》,TAIPEI Act),以及國務卿龐培歐(Mike Pompeo)公開表示,美國國務院將完全遵守《臺北法》,全力協助臺灣在WHO取得適當角色。美國駐聯合國日內瓦分部代表團也推文感謝臺灣在國際對抗疫情中扮演重要角色,強調臺灣理應獲邀參與WHO及WHA。

此次電話會議,我方由外交部政務次長謝武樵及駐美國代表高碩泰大使分別在臺北及華府率團與會。美方出席代表包括:AIT華盛頓總部執行理事羅瑞智(John J. Norris Jr)及台北辦事處處長酈英傑(William Brent Christensen)、美國國務院國組局代理助卿Pam Pryor、副助卿奈瑞莎·庫克(Nerissa J. Cook)、亞太局首席副助卿 柯夏譜(Atul Keshap)、副助卿費德瑋(Jonathan Fritz)等資深官員,充分顯示雙方對此會議的重視,也再度凸顯臺美夥伴關係的緊密友好。我國將持續與美國及其他理念相近國家攜手合作,持續擴大臺灣的國際參與,在各領域積極落實「臺灣能幫忙,而且臺灣正在幫忙」(Taiwan can help, and Taiwan is helping)的承諾。(E)