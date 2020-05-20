蔡總統當思索的是：四年後下台時，為台灣留下什麼？當今國際局勢前所未有的有利台灣，蔡英文總統自不宜妄自菲薄。2020.5.20第15屆總統副總統就職典禮。圖／擷自總統府直播影片

今天蔡英文就任總統第二任期，以下幾點期待：

刪除國中小中國史地課程

課程改革才應該是教育改革最核心的重點，課程改革最重要；在威權統治時代，學校都是教一些中國國民黨虛構的謊話和大話，根本就在浪費年輕世代的青春，真是罪大惡極！另一方面，成績好的同學被徹底洗腦，許多人還自以為是，令人啼笑皆非！

台灣人民需要解殖教育，針對所有的外來政權虛構的歴史做解殖教育，早在陳水扁總統時期就已經開始，但二十年前台灣社會畢竟還是受國民黨餘毒太深，大多數民智未開，加上中國國民黨外來政權餘孽在國會還佔多數，國民黨故意阻擋阿扁總統施政，所以無法全面革新；教育是百年大計，現行義務教育教太多的中國歷史和地理，增加學童課業負擔；為減輕課業負擔，國中小學義務教育應全數刪除中國歷史和地理課程，中國歴史和地理僅是世界歷史和地理的一部分；中華人民共和國就是中國，中華人民共和國就是外國，毋須特別強調；台灣的義務教育教授世界歷史和地理即可，絕對毋須浪費學生寶貴時間特別去教中國歷史和地理。

十年樹木百年樹人，今天播下愛的種子，未來將歡喜收割；刪除國中小的中國史地課程，才能形塑台灣國族認同與意識。

正名台灣

正名台灣最重要的是美國的支持，美國支持的重要性超過所有其他國家的總合，比台灣能否加入聯合國更重要；所謂相交滿天下，知心能幾人，台灣真正出事的時候，也唯有美國可以力挺台灣。

下一個美中的攻防戰就在今年底的美國總統大選；中共一定無所不用其極，使用各種卑鄙無恥骯髒下流手段，阻止川普總統連任，果真如此，則美國危矣！面對中共病毒，但願美國挺住；只要美國不反對，台灣正名易如反掌；現在國會民進黨過半，小英政府宜謀定而後動；寄希望於蔡英文總統，切勿錯失良機。

陪審制和參審制同步試行

恐龍法官和黨國法官躲在司法暗處，他們領台灣人民辛苦的納稅錢，人民對司法不公的忿怒已然達到引爆點；陪審制和參審制絕對可以同步試行，不要先入為主，外國行之有年的制度不會一無是處，如同當年大學聯招多元入學方案剛引進學測時也不被看好，但是現在經由學測成績入學的大學生早已超過半數。

建構美台安保體系

台灣要力挺美國，因為唯有美國能力挺台灣；遊說美國制定台灣安全保障法或簽署美台安保條約，或加入美國主導的印太集體安全組織，紐西蘭、澳大利亞、日本、南韓、台灣、菲律賓和印度等國家共同維護西太平洋地區的和平、穩定、安全與繁榮，共同圍堵二十一世紀的納粹中國共產黨。

防止匪諜和台奸木馬屠城，根據最新民調，美國民眾有66％反中，台灣民眾61％民眾反中，美國人比台灣人反中，就是因為台灣有太多舔共賣台的名嘴政客藝人台商匪諜台奸，台灣的資安漏洞百出，美國政府會擔心如果將頂尖軍事科技移轉給台灣，將被中共偷走。

未來不管是美國籌組新的國際衞生組織平台、印太軍事集體安全組織，都要勇敢站在美國這邊，不要中了共產黨的統戰圈套，奢望兩邊討好左左逢源。

長遠來看，教育改革的影響無遠弗屆；另一方面，台灣正名才是脫離中國糾纏不清、正本清源和斧底抽薪的解決之道；司法改革才能彰顯社會正義；美國支持台灣乃過去七十載台灣安身立命最根本的原因。

政務千頭萬緒，台灣官不聊生，蔡總統當思索的是：四年後下台時，為台灣留下什麼？當今國際局勢前所未有的有利台灣，蔡英文總統自不宜妄自菲薄。