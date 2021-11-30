佛陀在三十歲時於菩提樹下成佛時，了悟到人因為無法了解到緣起、無我、空性的真理，所以生生世世輪迴，而處在痛苦的世界當中。示意圖／擷自維基百科，公有領域，Pixabay，民報合成

一、宗教必然不科學嗎？

一般人如果說到宗教，大致上的看法是：宗教與科學是分開的兩個領域，科學能夠以它的有效性讓人們信服，但是無法吿訴我們如何活下去。因此，雖然因為科學的發達，而使宗教受到很大的打擊與衰退，但是信奉宗教的人還是很多，尤其信奉傳統宗教的人雖然減少，但是還是不少。

作者在這篇專欄當中，倒是要對這樣的看法提出一個質疑，那就是有些宗教其實與科學的看法並非矛盾，但因為某些宗教出現的時代，宗教的開創者必須用當時代的語言來講解，而那個時代的語言與「使用當該語言的地方」並沒有現代的科學思想，所以大家會以為這樣的宗教並不科學。

二、佛教的產生與印度當時的語言與思想

佛陀在三十歲時於菩提樹下成佛時，了悟到人因為無法了解到緣起、無我、空性的真理，所以生生世世輪迴，而處在痛苦的世界當中。那麽，我們所處的輪迴的世界究竟是怎樣的世界呢？佛陀就把眾生不斷重複生死的世界分成三個，這三個世界分別是欲界（Kama- dhātu）、色界(rūpa - dhātu )、無色界（ārūpa - dhātu）。在這三界（tri-dhātu）當中，無色界是「完全脫離物質之物的眾生」所住的世界，是只擁有精神的眾生所住的世界。而色界是「脫離淫慾與食慾的眾生」所住的世界，在這個世界的眾生是沒有慾望與煩惱的，但尚未脫離物質與肉體的束縛，這個世界是修四禪（初禪、第二禪、第三禪、第四禪）的眾生在死後所會出生的世界。至於欲界是「被慾望所縛住，有淫慾與食慾之眾生」所居住的世界。這個世界的眾生，本能的慾望很強盛、很強大，而這個世界的領域很廣，從八大地獄至六欲天都是，所謂地獄、餓鬼、畜生、修羅、人天的六種世界就被包含在欲界當中，在欲界當中的天有地下天、游空天、地居天（包含四天王天、忉利天/三十三天）、空居天。在上面的結構當中，色界是在欲界的天界上面，天界的上層是屬於色界。

上面對於輪迴世界的描述，對許多讀自然科學的人來說，都會認為這是勸人為善的方便之說，做善事者升為天人，惡事做多者，最慘到地獄，或者是到餓鬼，不然就是到畜生當人以外的動物。這樣的世界根本看不到，怎能說它是真的呢？

尤其天上的天人由於很快樂，所以對天人們來說是很短的時間，對於人們來說，就是很長的時間。舉例來說，釋迦摩尼佛的母親過世後出生於忉利天，根據佛經的說法，忉利天的一天相當於人間的一百年。各位讀者聽到這裡，一定會想：這怎麽可能？

三、愛因斯坦證明了空間與時間會改變

但是西洋人重視「對於常識乃至既有知識的懷疑」，愛因斯坦就是其中一個。各位或許聽過愛因斯坦有「一般相對性理論」與「特殊性相對理論」。要簡單說這個理論之前，我先簡單說一個現象：假如一個太空人駕駛一架靠近光速的太空船出去，從地球來看，太空人出去後回到地球的時間是四十年，可是對於太空人來說，他只出去四年。這不就是像佛陀所說一般，天人的一天是人間的數年乃至百年的情況嗎？佛陀在祂那個時代，只能用印度人當時的語言與知識告訴印度人，祂無法用現代人的知識來說，但是愛因斯坦就用現代物理學的語言來說。他的理論很複雜，我簡單說：他認為光速（=30萬km）每秒繞地球的七圈半，而光的速度是不會變化的。他認為如果有運輸器的飛行速度超過光速的話，那麼時間就會停止，空間會變成零。但是在現實上，能夠以光速飛行的太空船是不可能存在的。不過，當太空船以近於光速飛行於太空時，時間會縮短，空間也會縮小，而這個公式是

1、對方的時間=自己的時間×√

√之裏頭的數式=1-（相對速度／光的速度）之二次方

舉例來說，假如秒速是18萬km時，自己的時間是100秒時，對方的時間會變成80秒；



2、對方的空間=自己的空間×√

√之裏頭的數式=1-（相對速度／光的速度）之二次方

舉例來說，假如秒速是24萬km時，自己的空間是100公里時，對方的空間會縮成60公里。

由於作者非理工數科專攻，所以以上的公式就用自己能夠表達的方式加以表達，其中自己的空間或時間可以想成是住在地球的人的時間或空間，而他人的時間或空間可以想成是太空人的時間或空間，至於相對速度可以想成是太空船的速度。



佛陀（左）與愛因斯坦（右）。示意圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

四、語言與文化以及西洋人的「為理論而理論的精神」

語言長期以來被認為只是傳遞思考的工具、是溝通的工具。但經過研究後，語言學者發現語言會左右人們了解外在的世界與內在的世界，是傳遞與創造文化很重要的工具。舉例來說，愛斯基摩人長期處於被雪覆蓋的自然界當中，他們對於雪就會因其型態與對人的作用而產生很多有關雪的用語，而我們平常都不會接觸到雪，所以一個「雪」字就夠我們使用了。當我們透過語言把文化變成自己的東西時，我們就自然的會用語言所形成的結構與特徵去了解他人與世界，也會產生與自己同語言者的心情。佛陀所講的經，我想我們必須從這個觀點去了解。

但是各位可否知道，在愛因斯坦出現前，世界的物理學是以伽利略與牛頓的理論為基礎，牛頓認為在宇宙當中的絕對標準是空間與時間，而愛因斯坦則認為時間與空間不能成為絕對的標準，所有的運動都是相對的。伽利略認為假如有人對著時速100公里的火車丟出同方向的球而其時速是100公里時，坐在與火車相交錯的另一輛火車的人會覺得球的速度是兩百公里（這就是所謂加速度原理），但愛因斯坦說會較少，只不過在地球上，那種小會小到不會影響伽利略的加速度公式。不斷挑戰、不斷在理論上向前，這就是西洋人的特色，中國共產黨指想要發展科技，但這些中國人從沒想到：歐美的科技有許多是在基本理論發現之後對基本理論的再利用。佛陀說在一念之間可以到達經過十萬億佛土的西方極樂世界，而這要經由禪定（集中注意）的力量，於是西洋人就有很多人開始學習瑜珈，並嘗試用醫學去解明禪定的狀態，可是中國人會笑說這是迷信。沒有宗教信仰的中國人就產生很多精神病，歐美把各種犯罪加以報導，讓人以為歐美社會很混亂，但中國卻是隱瞞不報，而實際呢？沒有人知道，但重點是共產黨政權不倒、習近平政權不倒才是他們所要的。