蔡英文總統宣布，在人道考量下，我們願意在口罩、藥物、技術這3個項目，對國際社會提供協助，台灣將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，同時也會提供奎寧給需要的國家。圖／總統府

總統蔡英文今天表示，若國際疫情不能得到有效的控制，台灣依然身處險境，前一階段台灣組好國家隊，這個階段要打國際盃，在人道考量下，我們願意在口罩、藥物、技術這3個項目，對國際社會提供協助，台灣將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，同時也會提供奎寧給需要的國家。

總統蔡英文今天上午於總統府發表「敞廳談話」，總統說，在全體國人的努力之下，國內疫情得到了最好的控制，也更受到國際的矚目和肯定。台灣已經從過去的口罩進口國，轉變成全球第二大的口罩生產國。口罩的日產量不斷地向上突破，可以充分供應國內的需求。

蔡總統說，從下週四開始，國人每14天，可以買成人口罩9片，或兒童口罩10片。我們也制定了寄送口罩到國外的規定，協助在國外的國人做最好的防疫。我們持續努力提升國內的防疫能量，但要提醒所有國人，國際疫情如果不能得到有效的控制，整體的疫情就永遠不會結束，台灣依然身處險境。

蔡總統表示，疫情是全球性的，每一個國家的疫情狀況，都會相互影響。前一個階段，我們組好了國家隊；在這個階段，我們要打國際盃，跟其他的國家一同做區域聯防、全面抗疫。現在，不論是快篩、疫苗或者是藥品的研發，還有防疫物資的超前部署，都有非常多的國家，積極想和臺灣進行合作。

總統說，我們和美國、歐盟以及捷克，正在共商防疫策略，分享目前的研究成果；也和澳洲以及美國進行防疫物資的合作交換。對於邦交國，我們也提供協助，讓他們以在當地購買的方式，取得需要的醫療物資。

不過，最近有的國家醫療體系受到嚴重的衝擊，醫療人員冒著生命危險在協助病患，卻因為欠缺醫療物資而感到無助，甚至因此大量確診。總統表示，台灣會積極加強跟各國的防疫合作，當各國面對疫情擴散，急需協助的此刻，基於人道考量，台灣不能袖手旁觀，我們願意在口罩、藥物、技術這3個項目，對國際社會提供協助。

總統強調，在口罩的支援部分，台灣一天可以生產1,300萬片口罩，並且還在持續提升，即將達到1,500萬片。因此，台灣將捐贈1,000萬片的口罩，也就是將近一日的產能，支援疫情嚴重國家的醫療人員。

藥物支援部分，總統表示，有些國家的臨床研究，認為奎寧有助於輕症患者的治療，政府已經請廠商提高奎寧的產量，對有需要的國家，給予適當的支持。

此外，總統也強調，台灣將分享目前國內利用大數據分析的「電子檢疫系統」，讓有需要的國家可以準確追蹤確診民眾的接觸史，防止疫情的擴散，公私立醫院，也會持續透過視訊，提供防疫經驗與技術，給需要幫忙的國家。

總統說，能促成這些合作的前提，是台灣有「堅強實力」，政府也「行有餘力」，把台灣內部的疫情控制好、物資準備好，我們就有能量，和其他國家進行合作，提供人道的協助。

蔡總統認為，任何國家的醫療體系崩潰，所造成的影響，不只是一個國家的淪陷，而會是全球疫情的惡化。台灣身為國際社會的一員，我們願意盡一份責任，助人也利己。我們要讓大家看見，不只是「Taiwan can help」，更是「Taiwan is helping」，臺灣是世界聯手防疫不可或缺的一員。