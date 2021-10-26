10月24日（聯合國日），聯合國NGO世界公民總會等25個團體舉辦《寒冬雜誌選集：台灣的太極門案件─邁向宗教信仰自由與人權之路》（A BITTER WINTER ANTHOLOGY Dec.2020- June 2021）新書發表會。

該書包括四部份，其中第一部分有三篇學術論文。義大利宗教社會學家Massimo Intrvigne等發表的「被抹煞的正義：台灣太極門案白皮書」（第10〜35頁）。美國天普大學法學教授肯尼斯•雅各布森（Kenneth Jacobsen）發表的「違背法治：以台灣太極門案為例」（第36〜60頁）。陳志龍教授等發表的「太極門案：法律剖析」（第61〜87頁）。

依照2019年1月出版《公民權利和政治權利國際公約及其實施機制》第95、96頁記載，聯合國「公民權利和政治權利國際公約」實施機制包括報告程序，國家間指控程序及個人申訴程序等。有關個人申訴（來文）程序是指個人對國家侵犯其人權而向有關國際人權機構投訴的程序。

又指出，聯合國系統有四種主要的個人申訴程序，及「728F程序」（1959年7月30日）、「1235程序」（1967年6月6日）、「1503程序」（1970年5月27日） 及《公民權利和政治權利國際公約任擇議定書》規定的「任擇議定書程序」。

在陳志龍教授論文第81頁提到太極門案及其他稅法濫用案例之申訴文件，由聯合國經濟社會理事會擔任諮詢角色的NGO CAP-LC，於 2021年送進聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council） 第47會期，是一件令人矚目的事。

終結稅務冤案健全法治制度

再者，該書第59頁記載肯尼斯教授論文的結語指出，「或許台灣總統能夠最後終結此項荒唐事（travesty、按即太極門稅務冤案），讓台灣法治步上憲政民主的正軌。」

又，肯尼斯教授2020年7月13日在「民主國家的政治整肅案件探微─以太極門假案為例」研討會，發表專文結語指出，「我（肯尼斯教授）是非常尊重台灣和台灣政府，就像我對台灣人民非常尊重和愛戴。而令人遺憾的是：太極門事件對台灣政府是一個汙點。……。所以我想對好的政府官員、對台灣總統、對各個部長提出訴求：該終止這種沒完沒了的不公不義了，你們有能力做到，也有權力這樣做，就趕快去修正和糾正製造這種錯誤的非法人員之行為吧！」

目前，太極門稅務冤案的申訴文件，已送進聯合國，政府有關官員應該體認這是「另類的台灣之光」，宜小心因應。以避免聯合國人權理事會關注太極門案的來龍去脈，對於台灣聲稱是自由、民主、法治、人權社會，是一項負面的評價，也盼能記取肯尼斯教授2020年建言，讓太極門稅務冤案早日落幕，獲得真正的平反，才能讓國際人士看見台灣人權保障的提升。