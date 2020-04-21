北美洲台灣人教授協會（NATPA）公布第6屆「廖述宗教授紀念獎」得獎名單，陳師孟獲「長期貢獻奬」，蕭美琴獲「青年貢獻奨」。

「NATPA 廖述宗教授紀念獎」的宗旨，在於肯定「長期耕耘，並對台灣有卓越貢獻」，或「有潛力為台灣做出重大貢獻」的海內外台灣人。「NATPA廖述宗教授紀念獎」委員會經過二個月的評審與討論，在眾多優秀人才中選出兩位得獎者名單，並獲NATPA 理事會通過。

第6屆「NATPA廖述宗教授紀念獎」兩位得獎者名單如下：

陳師孟先生「長期貢獻奬」：肯定他長期耕耘並對台灣有卓越貢獻。從1991年抗議清大的「獨台會案」開始，到擔任廢除刑法一百條的「100行動聯盟」召集人，1992年擔任民進黨的秘書長，加入「外省人台灣獨立促進會」，最後開辦「綠逗工作室」，長期支持民主，人權，和正義的「台獨」，期待經過「正名、制憲」與「國家正常化」，來建立台灣人的台灣國，至今仍是台灣永續發展的方向。

蕭美琴女士「青年貢獻奨」：肯定她長期為台灣做出重大貢獻。從25歲擔任「民主進步黨國際部副主任」，二十年來，為台灣爭取在國際組織中的活動空間，曾經擔任「亞洲自由民主聯盟」秘書長，當選「國際自由聯盟」副主席，擔任立委期間，默默在花蓮耕耘，積極推動人權相關議題法案，為台灣的主體性及民主人權發展做出重大的貢獻，是台美年輕人返鄉投入台灣政治改革的典範。

因為武漢肺炎疫情，北美洲台灣人教授協會決定取消今年2020年7月的年會，獎金於7月前轉交給兩位得獎者，明年2021年7月年會時，再正式邀請兩位得獎者來參加頒獎典禮並發表演講。