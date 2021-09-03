中共當局對行業的整肅擴延到娛樂界的廣播電視和網路視聽文藝節目，要求娛樂界旗幟鮮明樹立愛黨愛國、崇德尚藝的行業風氣。示意圖／擷自網路，民報合成

中共當局對行業的整肅擴延到娛樂界的廣播電視和網路視聽文藝節目，要求堅決抵制失德人員、政治立場不正確、與黨和國家離心離德、高價片酬的藝人等，要求娛樂界旗幟鮮明樹立愛黨愛國、崇德尚藝的行業風氣。

中共國家廣播電視總局星期四（9月2日）發布《關於進一步加強文藝節目及其人員管理的通知》，要求從嚴整治藝人違法失德，堅決不用政治立場不正確、與黨和國家離心離德的人員、違反法律法規、衝擊社會公平正義底線、違背公序良俗、言行失德失範的人員。

通知還要求堅決反對唯流量論，不得播出偶像養成類節目，嚴禁引導、鼓勵粉絲以購物、充會員等物質化手段變相花錢投票，堅決抵制不良「飯圈」文化，堅決抵制高價片酬，嚴格執行演員和嘉賓片酬規定，嚴肅懲戒片酬違規、「陰陽合同」、偷逃稅行為。

通知進一步要求堅決抵制泛娛樂化，要求堅定文化自信，大力弘揚中華優秀傳統文化、革命文化、社會主義先進文化。樹立節目正確審美導向，嚴格把握演員和嘉賓選用、表演風格、服飾妝容等，堅決杜絕「娘炮」等畸形審美。堅決抵制炒作炫富享樂、緋聞隱私、負面熱點、低俗「網紅」、無底線審醜等泛娛樂化傾向。

此外，同在9月2日，中共的文化和旅遊部發布《網路表演經紀機構管理辦法》，要求強化對經紀機構的管理，約束表演者行為，堅持正確的價值導向，規定無論是網路主播，還是開設直播賬號的演藝明星，背後的經紀公司都將納入該辦法的管理範圍。

該管理辦法表示，當前，網路表演直播活動中，仍存在為博取眼球、獲得流量，錯誤引導粉絲群體，製作、發布的內容違背社會主義核心價值觀等情況，同時個別經紀機構一味追逐經濟利益，為誘導打賞、虛假消費、炒作宣傳等網路黑灰產提供生存土壤和發展空間。

同一天，中國演出行業協會也發布《關於加強演藝人員經紀機構自律管理的公告》，強調藝人經紀機構應承擔藝人教育管理責任，應開展自查自律，對於缺乏底線意識、不服從約束和引導的藝人，應終止為其提供經紀服務。嚴重失職失責、縱容違法失德行為的經紀機構今後也將受到行業自律懲戒。

此外，路透社還報導，中共中央宣傳部近日印發《關於開展文娛領域綜合治理工作的通知》，要求遏制資本不良牟利，抵制天價片酬，合理配置成本比例，嚴厲查處偷逃稅行為，打擊流量至上，規范明星廣告代言。

報導表示，新華社星期四引述該通知報導，嚴禁選用未成年人參加選秀類節目，樹立正確審美觀，加強遊戲內容審核把關，壓實遊戲平台主體責任，推進防沉迷系統接入，完善實名驗證技術。

通知還要求近期集中開展文娛領域綜合治理工作，主要原因是隨著文娛產業迅速發展，天價片酬、「陰陽合同」、偷逃稅等問題有以新方式新手段死灰復燃跡象，流量至上、畸形審美、「飯圈」亂象、「耽改」之風等新情況新問題迭出。

路透社還表示，中共當局可以對任何它們認為違反社會主義核心價值的藝術作品或新聞消息進行嚴格的審查，早已製定了嚴格限制從電子遊戲到電影到音樂的內容的規定。在近期有關藝人性侵和偷稅漏稅的「醜聞」曝光之際，當局出台了這套最新的嚴管措施。

此前，中央紀委國家監委官網8月31日發布題為《斬斷娛樂圈亂象背後的資本鏈條》的專訪文章中表示，若任由資本在文藝界無序擴張，就會失去文藝為社會主義服務的作用，「瓦解中華民族的精神家園」。文章對娛樂圈資本無序擴張亂象提出批評，並表明要斬斷娛樂圈亂象背後的資本鏈條，預示官方打擊資本無序擴張的行動將擴展至娛樂圈。隨後，中共黨媒央視、中國新聞網、澎湃新聞等媒體都相繼轉發了這篇文章。

文章專訪的國務院發展研究中心宏觀部研究員江宇表示，一些自身素質不高、能力水平不行的藝人能一夜走紅，「歸根到底是資本逐利的結果」。他強調，在資本快速擴張影響下，娛樂圈出現了過度商業化、資本化傾向。平台資本、流量明星、飯圈文化在資本主導下形成完整利益鏈，而平台資本在娛樂圈利益鏈中發揮了「主導力量」。有分析表示，這意味著，平台資本可能成為娛樂圈整頓工作的下一個重點打擊對象。

中共官方自去年12月提出「防止資本無序擴張」後，相繼對互聯網平台壟斷和課外培訓行業進行高壓整治。官方近3個月來持續加強整治娛樂圈與飯圈文化。中共中央網信辦和國家廣電總局8月27日相繼發布通知和文章，大力收緊娛樂圈規範。文化和旅遊部隨後也發布通知，要求進一步加強文藝工作者的教育管理和道德建設，培育和弘揚社會主義核心價值觀。