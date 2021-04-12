由國立台灣文學館主辦的台灣文學獎，總獎金370萬，是臺灣總獎金最高的文學獎，歡迎所有愛好文學創作的讀者投稿。2021年度臺灣文學獎即將於本周四（4/15）啟動！分兩階段，兩類獎項徵件，「創作獎」為4月15日至5月15日徵件，「金典獎」則於6月1日至7月1日徵件。

台灣文學獎獎項分為獎勵出版書籍的「金典獎」及鼓勵母語書寫的「創作獎」兩大項，以向台灣當年度優秀文學作品致敬，激勵各種原生內容之創作，彰顯台灣價值、活化文壇生態。

為了扶助台灣文學創作環境，獎掖各語種族群及各文類文學出版與創作，台灣文學獎自2019年起金典獎徵獎不設限文類，並增設蓓蕾獎。2020年擴大創作類獎項，「劇本創作獎」之外，取消往年小說、散文及新詩文類輪流，改為每年徵選；「臺語文學創作獎」、「客語文學創作獎」及「原住民華語文創作獎」取小說、散文、新詩得獎者各1名。

今年為了鼓勵更多民眾加入寫作行列，台灣文學獎將與大專院校、文學創作營協力，擴大各層面的參與，期許更能實質鼓舞台灣母語書寫單篇創作，以落實國家語言發展多元並存的政策。

報名請於徵件期間至文化部「獎補助資訊網」（ https://is.gd/kAVKRe ），點入「2021台灣文學獎」填寫資料，再印出紙本，併同應附資料於截止期限內掛號寄達「國立台灣文學館公共服務組」始完成報名手續。完整徵獎資訊，詳見國立台灣文學館官網及文化部「獎補助資訊網」之「2021台灣文學獎」。

受理報名收件時間（以郵戳為憑）：4/15~5/15創作獎收件；6/1~7/1金典獎收件







2021台灣文學獎傳單正面（上）與背面（下）。圖／台灣文學館提供