美國國會眾議院外交事務委員會通過兩項議案，其中一項旨在確保新疆維吾爾自治區的強迫勞動產品不能進入美國市場，另一項譴責中國當局針對維吾爾人和其他少數民族和宗教群體的種族滅絕行為和反人類罪行。

眾議院外委會周三（4月21日）下午以口頭表決方式無異議通過編號HR 1155的《防止強迫維吾爾人勞動法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act）以及編號H. Res.317的決議案。

「儘管中國當局試圖掩蓋其暴行，但愈加清晰的是，針對維吾爾人、新疆人民的持續虐待已構成了《日內瓦公約》對種族滅絕的定義，」眾議院外委會主席、來自紐約州的民主黨人格雷戈里·米克斯（Rep. Gregory Meeks, D-NY）在委員會審議會議上發言說。

「《防止強迫維吾爾人勞動法》為委員會的回應進一步增加了實際威力，」米克斯眾議員繼續說，「這項法案將禁止從新疆進口貨物和商品，並對中國少數民族執行強迫勞動的官員施加制裁，同時呼籲制定外交戰略應對該地區強迫勞動的問題。」

麻薩諸塞州的民主黨聯邦眾議員吉姆·麥戈文（Rep. Jim McGovern, D-MA）和新澤西州的共和黨聯邦眾議員克里斯·史密斯（Rep. Chris Smith, R-NJ）共同提出的《防止強迫維吾爾人勞動法》，包含一項「可反駁的推定」（rebuttable presumption），即所有新疆維吾爾自治區生產的商品皆被推定為由強迫勞動制造，除非提出「明確和令人信服的」證據能推翻這項推定，否則一律禁止進入美國。

法案還授權美國總統對在新疆對維吾爾和其他穆斯林民眾強制勞役的任何人實施制裁，要求被列入名單的美國公司公佈與有關中國公司和實體接觸的財務情況。

今年才剛上任成為眾議院外委會主席的民主黨眾議員米克斯表示，委員會的職責是必須在通過的每一項立法中納入商業、經濟、環境和戰略等多重考量，但最重要的是不能在美國的核心價值觀和原則上做出任何妥協。

該委員會首席共和黨成員、來自德克薩斯州的邁克爾·麥考爾（Rep. Michael McCaul, R-TX）在審議會議致詞時出示了一張照片並說道，「這正是現在真實發生在中國的景象。」

「你現在看到螢幕上的這張照片，顯示了種族滅絕的恐怖真相，」麥考爾說，「數百名維吾爾人被帶下火車，帶上鐐銬，蒙上眼睛，被帶進拘留營。」

「我們今天和明天都有道德義務承認這些是事實的罪行——種族滅絕。中國共產黨正在密切地關注我們今天在這裡做的事，事實上，全世界都在看，」麥考爾稱，現任國務卿安東尼·布林肯（Antony Blinken）和他的前任麥克·蓬佩奧（Mike Pompeo）都已表態，正在中國發生的是種族滅絕。

「現在是時候美國國會該進一步行動，對中國共產黨所犯下的種族滅絕和反人類罪行發聲，」麥考爾眾議員說。