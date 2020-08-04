台灣人何其有幸，有如此足智多謀、高瞻遠矚的阿輝伯領導，以不流血的「寧靜革命」把台灣帶上文明的民主坦途，和專制中國依舊野蠻猖狂的形象相比，成為十分鮮明的對照，而獲得舉世讚揚。圖／郭文宏，民報資料照

武漢肺炎肆虐全球超過半年，大部分國家的疫情還是一波接著一波延燒不止，確診及死亡人數至今居高不下，產業經貿遭受重創，日常生活難復舊觀，像台灣這樣大家可以放心旅遊，各地景點甚至人滿為患的現象，實在非常少見，難怪日本智庫「日生基礎研究所」和美國的權威媒體《彭博社》，都雙雙把台灣防疫的綜合表現評為世界第一！

確實，和世界各地猶在風聲鶴唳的慘況相比，台灣是目前住起來最為安全的國家，說是人間樂土並不為過。台灣人能夠擁有這樣的福氣，關鍵在大多數民眾洞察紅藍合作併吞台灣的危機，在今年年初用選票自救保台，也恰好阻絕了剛剛在中國爆發的武肺瘟疫病毒來台傳播；而台灣之所以能夠發展如此成熟的、用選票自救的民主制度，更為關鍵的是前總統李登輝執政十二年期間，運用智慧謀略和黨國既得利益保守集團纏鬥的結果。

高瞻遠矚 足智多謀

如果沒有他的忍辱負重、艱苦改革，立法院、監察院、國民大會成百上千的「老賊」勢必依舊仗勢橫行，全民無法直選總統，經濟慘遭中國磁吸，媚中親中的藍營早就和中國「終極統一」了，台灣人早就像新疆的維吾爾人、西藏的圖博人和近日的香港人一樣悽慘，即使沒有「留島不留人」的恐怖遭遇，但「武肺均霑」之下，哪還有像今天這樣的人間樂土？

台灣人何其有幸，有如此足智多謀、高瞻遠矚的阿輝伯領導，以不流血的「寧靜革命」把台灣帶上文明的民主坦途，和專制中國依舊野蠻猖狂的形象相比，成為十分鮮明的對照，而獲得舉世讚揚。

哲人政治家已把台灣導入正確的方向，把美好的台灣留給大家。於此武肺疫情猶在世界各國方興未艾之際，我們尤其感念這位百年難遇的巨人！