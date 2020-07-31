敬愛的台灣民主大推手──李前總統，於2020年7月30日晚間，蒙主寵召，安息主懷，享壽98歲。留下的是台灣人永遠的懷念，精神與台灣人同在。

民之所欲，長在我心，篤信基督，形同基督，秉持無我奉獻的信念，竭盡所能，一生服務台灣，啟動民主改革，總統直選，寧靜革命，為台灣民主化的最大推手。主政期間對台灣各地區瞭解甚深，發展農業工商業，鞏固經濟，厚植國力，貢獻良多。

學養淵博，深厚人文素養，又深具國際觀，親近美日等西方民主強國，提升台灣國際地位。由於生於日治時代，加上早年留學日本美國，瞭解日本，竟成為保有武士道精神的台灣人；反過來影響今日之日本，深為日本人敬佩。同時深諳民主自由之重要性，堅持自由民主，務實外交，為台灣拓展生機，提出「特殊國與國關係」的兩國論，改變國共內戰鬥爭關係為海峽兩岸關係，逐漸切割與中國之臍帶，設法用民主化改革國民黨，安內而攘外，帶領台灣走入自由民主世界。高瞻遠矚，提出中國七塊論，邦聯理論，有長遠的謀略，對台灣有不可磨滅的貢獻。

1996年當選首任人民直選總統，前後十二年總統，被Newsweek雜誌譽為Mr.Democracy、民主先生。國際認證，實至名歸。

從過去「台灣人的悲哀」，逐漸到今日「驕傲的台灣人」、「TaiwancanheIp」。李前總統好像是牧羊人，以「我不是我的我」的基督精神，帶領著這一大群台灣羔羊，往迦南奶蜜之地！也許，這一大羊群中有些雜音異議。但，時間驗證，理性思考，都可理解大方向是多麽正確，是充滿多大的恩典祝福。無論台灣獨立建國何時真正實現，敬愛的李前總統，您絕對是台灣國國父！

哲人雖逝，精神長存，與台灣人民同在，李前總統，安息吧，台灣人謝謝您！

台灣社、北社、中社、南社、東社（花蓮）、東社（台東）、客社

全體社員敬悼

2020年7月31日淩晨。