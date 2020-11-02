像美國這樣老牌的民主自由國家，都難抵紅色中國的滲透；更何況危如累卵的台灣，這種淺根的民主、虛幻的國家，台灣的資安更需要加強保護。示意圖／Pixabay，民報合成

今天行政院主計總處今啟動第七次人口普查，但網路填報系統卻大當機，甚至傳出個資外洩疑慮。這不免令人懷疑原定今年10月換發的數位身分識別證（New eID）的個資安全，難免不令人滋生疑竇？

日前全國戶政系統大當機，已經是四個月內的第五次。民進黨立委劉世芳起底「資拓宏宇」系統公司，質疑程式原始設計師是上海人？被質詢的內政部資安長說，這是他第一次聽聞這件事情，但如果原始設計師是中國人，事情就「大條了！」我懷疑資安長睜眼說瞎話？即使如此，目前還看不到任何結果。

早在2014年馬英九執政時期，號稱能加速資訊處理、並提供多項便民服務的新一代戶政資訊系統，是年2月5日上路第一天，戶政系統即當機，無法正確讀取資料。民眾的不滿情緒逐漸爆發，內政部緊急承諾，系統將於2月10日恢復正常，但這張支票卻未能兌現。當時內政部部長李鴻源認為，因各廠商提供的軟硬體服務無法相容？

但追根究柢行政體系長期輕忽怠惰，才是罪魁禍首。一項歷經七年規畫，花費近二十億元預算的戶政系統更新計畫，主管機關內政部至少有發包不當、監管不周、測試草率三大缺失，當時立委段宜康指出，整起計畫的發包及驗收作業是「外行領導內行」的結果。包括行政院院長江宜樺在內的歷任部長，皆難辭其咎。

這家「資拓宏宇」公司，在馬政府時代幾乎是包山包海。當時綠委即起底，發現這家公司不只在台灣有駐點，也開設上海分公司，甚至2014年國安局報告書中，也曾經提到，這套系統有外包給中國網路公司，但之後也不了了之？

2011年得標戶政系統，國民黨捅的婁子，要是這種情況藍綠腳色互換，民進黨的相關官員早被打入天牢，哪有可能逍遙法外？因此，預計2021年7月全面換發數位身分證，也就難免令然產生疑慮，是否又是「資拓宏宇」的歷史重演？畢竟紅色供應鏈對台灣的威脅是無所不在，在充滿中資與紅頂商人的台灣社會，滲透到政府公共工程應該不會很困難！數位身分證香港化應是值得台灣警惕的。劉世芳質詢，要人民如何放心未來使用數位身分證「大家嚇都嚇死了！」

根據《自由時報》報導，最新一期美國《新聞週刊》（Newsweek）26日披露，全美各地有至少六百個具中共統戰色彩的組織長期從內部改變或顛覆美國。像美國這樣老牌的民主自由國家，都難抵紅色中國的滲透；更何況危如累卵的台灣，這種淺根的民主、虛幻的國家，台灣的資安竟然如此脆弱！這無疑是台灣人無以承受之重？