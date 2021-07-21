2018年，台灣台派團體「喜樂島聯盟」發起東奧正名公投，結果失敗，引起台派不滿，還連累當年地方選舉，因為長期掌握中華台北奧委會的頭人，中國帽子戴到樂不思蜀，率先站出來反對正名，還恐嚇選手改名就無法參賽，其實台灣代表隊正名是否通過，最後決定權還在國際奧委會，這個國際機構長期被老共滲透，台灣國內就算公投過關，想用台灣之名，造成一中一台事實，說起來並不容易。

於是在滿天疫情下開幕的東京奧運會，台灣選手只能持續搖晃著五環旗，代表台灣流亡政府，這才是台灣人最大羞辱，很可惜，媒體總是煽情大於理性，劃錯問題重點，把運動員和領導搭飛機差別待遇，放在焦點，卻忘了台灣人長期應努力的正名工作。

更奇怪的是：體育署長第一時間丟出辭呈，總統和行政院長低頭道歉，這種情況看在美國人眼中，一定大為驚奇，在美國人心裡，搞體育從來和政府無關，卻和商場有關，在美國聯邦政府裡面，你找不到和體育有關的部門，勉強有關就是「健康和公共部門」，這個部門宣傳運動有益健康，實際上也不介入運動賽事，運動在美國是自己的事，除了教育單位要求公立學校，學生要上體育課以外，私校還不被政府管。

美國各州各自為政，在這個地方就可以看出來，有些州政府會自己編預算，設立體育委員會，例如紐約州，很多州連這個都省下來，這樣的美國，卻仍然是奧運會奪冠最多國家，原因在於兩個字：自由。

戰後，東西陣營分裂，在冷戰氛圍下，奧運會就是美蘇兩國，所代表自由和極權的競爭場，更簡單說：「這是運動舉國體制和自由運動制度的比賽」，中共崛起後，舉國體育體制又多了一個國家，舉國體制違反人性，為了奪牌不惜代價，巴西奧運會，傳出俄羅斯代表隊使用禁藥，而遭到禁賽，可見一斑，很多單項運動訓練營，甚至遊走在訓練和虐待之間灰色地帶，例如：中國體操扭曲運動真正價值，很多運動員甚至被逼到自殺，在中國體育界非常普遍，只要你具備某種運動才華，被國家政府盯上，下場都很悲劇。



2018.11.20東奧正名記者會呼籲民眾為東奧正名公投投下同意票。左起：蔡明憲、楊忠和、紀政、許義雄、張燦鍙、陳永興、朱孟庠。圖／張家銘，民報資料照

官僚文化惡習難改

美國在1978年通過〈業餘體育法〉，法案下設立美國奧委會，十六位委員，一個CEO，這是純屬私人人民團體，聯邦政府不給預算，但是依照法案，奧委會擁有商標，電視轉播，比賽收費等等權力，今天美國國家代表隊，就是經由委員會從各州挑選出來，每年奧運會比賽轉播權利金，就超過五十億美元，國際奧委會拿到四十億，美國奧委會拿十億，今年如果停辦，你就知道誰損失巨大了。

話說回來，美國奧委會除了靠募款以外，賽事轉播才最賺錢，根本無需政府補貼，在美國這種運動自由商業化國家，才有職業運動員的天下，出名的運動員身上，幾乎穿金戴銀，但是很少人理解他們一路訓練的辛勞，美國運動員出頭天，家庭父母鼓勵不可少，更少不了球探，以及運動探員的發現，這些慧眼識人的伯樂，在職場上扮演重要角色。

台灣運動體育，大部份抄襲美國，由人民團體自主，成立各種單項協會去發展，只是在中央多弄了體育署，管理體育協會和奧委會，這個政府單位最大工作是審查人民團體協會所聲請預算，如今，給了1. 5億台幣補助，卻因為運動員搭經濟艙被罵翻，說來很無辜，卻也是活該，事實上，防疫期間，經濟艙也是一人獨佔一整排，甚至可躺平睡覺，航行時間也不長，問題在於「尊官重權」文化，在台灣社會已經成習，領導階層被這種文化特殊了，以為自己真的不得了，把運動員視為雇傭兵，歪風一時難改，更慘的是：小事件卻連累高層出面道歉，變成有政府不會辦事，給民進黨已經下滑的支持度，又來了重重一擊。

話說回來，台灣體育運動屬於正在起步國家，自由國家無法學老共搞舉國體制，而人民參與感來自光榮，有參與才有更多經費入袋，問題是看到「中華台北」四字，大家心涼手軟，如何有光榮感呢？



1964年在日本東京舉辦的奧運，我國參賽選手即是以「台灣」隊名進場。圖／擷自Olympic官方影片

1964年東京奧運台灣隊進場