從台灣到德國，楊翕任對服裝設計的追求，讓她不遠千里飛到異鄉精進技巧。擁有豐富手工縫製經驗的她，2020年也替國際知名舞蹈家季綾製作舞衣，在她的巧手下，服裝不僅用於穿著，更豐富了觀者的視覺感受。

一踏進楊翕任的接待空間，一件件洋裝、禮服按照顏色，整齊有序地掛在衣架上，旁邊還鑲著能端視全身的大鏡子，看得出房間主人對服裝的重視。從事服裝設計已20餘年的她，雖然低調，但在成衣及個人訂製服上，都投入許多心力。

耳濡目染 燃燒設計魂

「我從小就是在布堆裡長大的啊！」童年由於母親從事女裝訂製，楊翕任小時候最愛翻找工作室的布，將它們披戴在身上，或是拿來幫洋娃娃縫製衣服。就是這樣的生長環境，喜歡上服裝設計對她來說，是再自然不過的一件事。

她很清楚自己對這個領域的喜愛，也十分努力地精進自己。在輔仁大學織品服裝學系就讀期間，除了本科系課程外，還額外抽出假日時間，透過在職專班進修針織設計，「我就是怕自己在這條路上沒有進步，在技術方面沒有提升。」

形塑個人品牌 喚醒美的渴望

楊翕任提到，在紙上畫圖總是有無限可能，但將之化為現實，卻不免存在些許落差。為了瞭解服裝設計在實作上的限制，她決定赴德國求學，學習更多實務技巧。她想起在德國那段印象深刻的日子，從手工製作、再到機台操作，每一步都實際體驗，甚至還學了如何撰寫程式，讓機台能在精準計算下，製作出既美觀又節省人力的服裝。



每張以鉛筆手繪的訂製服草稿，都是楊翕任與客人溝通的橋樑。圖／林冠良

回台灣之後，楊翕任把留學經驗當作工作養分，她與先生成立服裝公司，並開創個人品牌，與品牌名稱相呼應，她在用料和衣物線條上主打「自然」風格。辦過多次時裝秀的她，2016年也受邀至桃園市政府文化局展出，她期望透過模特兒穿著服裝的生動展現，推廣在地服裝，也吸引大家對美感的關注。

布料是楊翕任的靈感來源，模特兒身上的洋裝，就是她從布料材質發想出的波西米亞風格衣服。圖／林冠良

手工心巧 縫製獨一無二作品

不只製作成衣，女裝個人訂製服也是楊翕任拿手之處，她善於運用版型，去凸顯每個人的優點，因此有許多顧客特地找上門，請她手工製作衣服。楊翕任表示，每次接到訂單後，與客人溝通的過程十分重要，她會依照客人需求手繪服裝草稿，確保彼此之間對服裝的想像沒有落差。「我很重視打版，因為每個客人的身形都不同。」每次當客人穿上合身的訂製衣服，興奮地在鏡子前走動、轉身欣賞時，就是她感到最滿足的時候。

這幾年將重心移轉到家庭的她，看到女兒也像當年的自己一樣，對布料、服裝充滿好奇，楊翕任相當開心，「小孩的熱情讓我也跟著燃燒，希望我對服裝設計的熱忱可以延燒一輩子。」

國際舞蹈家季綾在2020桃園鐵玫瑰藝術節開幕節目的演出服，就是出自楊翕任之手。圖／林冠良