立法院長游錫堃聘請前立委洪慈庸為院長室十三職等機要顧問，月薪12萬元左右，被抨擊為政治酬庸。游振振有詞辯護為何任用洪，依法有據，而且不是酬庸，適才適任。

民進黨完全執政四年，遭人詬病之處，不勝枚舉，其中政治酬庸，倍受矚目，口譯哥等，總統選舉期間，國民黨列出清單，火力全開。民進黨也不是省油的燈，全力護衛，並反擊國民黨有過之而無不及。其實台灣的政治制度及特殊設計，造成政治酬庸此起彼落，兩個完全執政的政黨，的確大同小異，政治酬庸現象，令人失望。

政治人物包括行政部門及民意代表，民意代表定期選舉，沒有所謂的政治酬庸，全國不分區立委係唯一例外。但是政黨提名人選良否，選民會以選票表達意見，國民黨年初立委選舉（包括區域及不分區）即是顯例。所謂政治酬庸以行政部門為主，行政部門，不論總統制或內閣制，行政首長均直接或間接由人民選舉產生，內閣制的主要內閣成員，均由國會議員兼任，政治酬庸的機率不大。

總統制或準總統制國家，高階政務首長甚少被安排政治酬庸，因為這些人表現良否，影響公共政策品質及政府總體形象。發生政治酬庸的現象，以非政務首長的一些政治任命官員為主。例如駐外大使丶美國副助理部長以上的官員。可是這些官員通常由總統提名，須經參議院同意，素質不會太差，否則不會通過參議院同意。即使參議院以政黨取向通過，在聽證過程，仍然嚴格把關。

台灣的政治酬庸，在部會首長層級鳳毛鱗角，因為部會首長如果沒有基本學識丶能力丶經驗丶領導魄力，根本無法勝任。最高行政首長任命部會首長，十分謹慎，如果政治酬庸，政治代價太高，一般而言，不會輕率決定。台灣的文官制度健全，部會除了部會首長丶政務副首長及機要人員，其他均是常任文官。至於派用丶聘用人員，少之又少，職位不高，稱不上政治酬庸。

國營事業最大政治酬庸

台灣引發政治酬庸爭議，行政部門，以政務副首長，或高階任用的機要人員為主。例如此次立法院13-14職等顧問。此外，司法丶外交丶軍事，其他以特考取才的調查丶警察丶消防丶財稅丶關務人員，均有完整的用人考試丶晉任升遷制度，口譯哥事件所以引起爭議，外交系統有其用人制度。

常任文官體系，有時候被批評為過度保守，因此彈性用人，有其必要，甚至公丶私部門人才交流，目前醫療衞生丶教育文化體系，用人彈性已經不小。適度比例的機要丶派用丶聘用人員，也彌補常任文官缺乏彈性的不足。與任何組織相似，尤其經營有成的成功企業，對於任何職務，所具備條件，均清楚易懂，人員晉升丶核薪，有所遵循。人力資源丶人事管理，在企業界的重要性，不言而喻。在民主健全國家，亦是。

真的造成政治酬庸的漏洞，以國營事業丶政府可以掌握人事任命的準公營事業丶財團法人丶行政法人等為主。日本在1990年代實施政府改革，對於行政法人大刀闊斧變革。英國柴契爾首相的政府改革，也以公營事業民營化為首要工作。台灣不但未著手類似政府改革，反而變本加厲，類似機構與日俱增。民進黨近四年，更是令人浩嘆。

是否適才適任，其實有一些客觀指標，是非公道自有標準。根本溯源之道，仍然在於縮小政治任命職缺，此外，人民的自覺，俾使執政者無法為所欲為，否則必須付出昂貴代價。