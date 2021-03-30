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每日國際焦點

長賜輪脫困，移動到大苦湖檢測是否適於航行，30日起蘇伊士運河雙向113艘船開始通行進入運河，目前等待的422艘船可望在3天半內通行完畢。脫困挖出3萬立方公尺沙，動用11艘拖船。全球15%運量經過蘇伊士運河，是埃及重要收入來源，堵塞造成一天減少1,500萬美元收入。422艘船等待時間造成的燃料與營運損失，保險可能不會理賠，總損失可能達2,400萬美元。

美國前老虎基金交易員比爾黃掌管的家族基金Archegos資本管理，因槓桿投資選擇權虧損，無力支付追繳保證金，導致證券公司因而斷頭砍倉，出清大量百度、騰訊、愛奇藝等中概股票，野村證券表示可能承受20億美元損失，瑞士信貸可能會承受十億美元損失。高盛、摩根史坦利都快速出清，德意志銀行也表示未受影響。

日本瑞薩半導體廠房火災受損較原先更大，原以為11機台受損，擴大到17機台，至少一個月才能恢復初步生產，但完全取代受損設備要數個月。瑞薩佔全球車用半導體市場3成。

Facebook與Google計畫合作建設2條新海底纜線，連接新加坡、印尼與北美。將為爪哇海首條海底纜線，可提升跨太平洋網路流量70%。

中國

2020年燃煤發電量佔全球的53%，5年前為44%，儘管中國吹噓大躍進式的興建太陽能與風能，實際上還是靠燃煤，燃煤發電量增加1.7%，是G20國家中唯一燃煤發電增加的國家，中國繼續是全球碳排放汙染大國。

比亞迪宣稱2020淨利提升162%，但電動車出貨數量年減7.5%，營收大減22.6%，獲利主要來自疫情後製造口罩。

恆大集團以163.5億港幣(600億元新台幣)出售旗下線上房屋汽車銷售平台房車寶10%股份給17個投資機構，以為首次公開發行籌資。

惠而浦中國總裁表示，晶片短缺已造成家電生產不及，落後訂單出貨進度高達25%

澳洲

總理莫里森深受內閣性醜聞困擾，宣布內閣重組。曾痛批中國「一帶一路」的內政部長杜登轉任國防部長。

豐田汽車29日在澳洲維多利亞省開設其第一座氫燃料電池車加氫站。堪培拉水務上周率先開張澳洲首座加氫站。

日本

瑞薩半導體廠房火災受損較原先更大，原以為11機台受損，擴大到17機台，至少一個月才能恢復初步生產，但完全取代受損設備要數個月。瑞薩佔全球車用半導體市場3成。

印尼

國家石油公司位於西爪哇省的巴隆甘煉油廠29日爆炸起火，5傷，疏散950居民。印尼國家石油公司表示儲槽爆炸未傷及生產線，預計5天內可復工。

新加坡

Facebook與Google計畫合作建設2條新海底纜線，連接新加坡、印尼與北美。將為爪哇海首條海底纜線，可提升跨太平洋網路流量70%。

北韓

金與正抨擊文在寅關切北韓發射飛彈。

巴基斯坦

總統施打第一劑疫苗後，COVID-19確診。先前總理也是施打2天後就確診。中國供應巴基斯坦國藥疫苗。

總理兩年半以來第二度開除財政部長。央行維持低利率以促進經濟復甦，但總理希望打擊通膨。

緬甸

美國貿易代表戴琪表示美國將立即中斷所有與緬甸貿易關係，直到選出民選政府為止。

英國

勞斯萊斯表示開始製造新型能源效率更高的UltraFan飛機引擎，2021年底將會完成測試原型。

本田汽車同意將唯一英國廠出售予物流巨擘Panattoni。

義大利

繁星聯盟梅爾菲車廠4月將停產10天，主因是低需求。2021年前2個月歐洲新車登記數量年減23%。

希臘

遭歐盟要求調查把尋求政治庇護的非法移民趕回土耳其。歐盟要求希臘阻擋非法移民，當希臘認真趕走非法移民，又高舉人權價值來騷擾希臘。

捷克

首富PPF集團的創辦人彼得・凱爾納27日在其阿拉斯加直升機滑雪之行中，所搭乘直升機墜毀罹難。彼得・凱爾納2010年進入中國市場而親中，曾於2014年與習近平見面。

斯洛伐克

總理辭職，由財政部長組織新內閣。

俄羅斯

稱蘇伊士運河塞船事件顯示北極海航線的重要性。

美國

前老虎基金交易員比爾黃掌管的家族基金Archegos資本管理，因槓桿投資選擇權虧損，無力支付追繳保證金，導致證券公司因而斷頭砍倉，出清大量百度、騰訊、愛奇藝等中概股票，野村證券表示可能承受20億美元損失，瑞士信貸可能會承受十億美元損失。高盛、摩根史坦利都快速出清，德意志銀行也表示未受影響。

波士頓動力公司29日推出新型機器人，主打倉儲應用。

埃及

長賜輪脫困，移動到大苦湖檢測是否適於航行，30日起蘇伊士運河雙向113艘船開始通行進入運河，目前等待的422艘船可望在3天半內通行完畢。脫困挖出3萬立方公尺沙，動用11艘拖船。全球15%運量經過蘇伊士運河，是埃及重要收入來源，堵塞造成一天減少1,500萬美元收入。422艘船等待時間造成的燃料與營運損失，保險可能不會理賠，總損失可能達2,400萬美元。蘇伊士運河3月23日起堵塞造成的後續塞船、貨櫃短缺效應，可能要等待好幾周甚至幾個月才能消化完畢。埃及總統塞西表示是埃及的成功。

巴勒斯坦

收到中國10萬劑國藥疫苗。

莫三比克

伊斯蘭國承認犯下帕爾瑪攻擊事件。

象牙海岸

2處哨所遭攻擊，士兵3死7傷。擊斃2攻擊者，逮捕4人。

福和會官方網頁：www.fratwn.org