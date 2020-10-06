當年，強盛的西德沒有揮舞拳頭，調動飛機大砲，也沒有派出一兵一卒來促成統一，有的是歡呼的西德市民，拿著鮮花和香檳去擁抱歡迎對面陌生的同胞，這才是真正的統一，這才是人類文明、智慧的表現。

德國的國旗由黑、紅、金三色組成，它代表國歌裡面的第一句「統一、正義與自由」。這面旗從中世紀流傳下來，有很久遠的歷史，原先是隻有紅喙紅爪的黑鷹，背景是金黃一片，到了近代，在十九世紀初抵抗拿破崙的戰爭中，逐漸演變成為三色旗，黑色代表被奴役的黑暗，通過戰爭中的鮮血－紅色，得到金色光輝的自由。

統一的德國，以前怕它，現在敬它

10月3日是兩德統一以後定為國慶節的日子，平日除了有足球賽，球迷為德國隊加油會揮舞國旗，一般民間很少見到國旗。但在國慶日這天，黑紅金的三色旗就都亮相了。這一天，國際媒體有關的報導也都非常正面。波蘭最大的日報《選舉報》（Gazeta Wyborcza）說, 最近的30年是德國歷史上最佳的時段，在梅克爾夫人的領導下，德國展現了和平繁榮和民主正義的面貌。西班牙媒體說，當年民主的西德將在共產極權下的東德融入，這是自由的勝利。瑞典的報界說，希望德國今後能擔負起更多的國際責任。1989年11月柏林牆一夜之間坍塌，許多歐洲國家都擔心德國統一之後，變得更加「強大」，可能會形成國際權力的不平衡，對世界和平造成威脅，畢竟上世紀兩次大戰的發端，德國都是禍首。然而隨著時間的流逝，人們怕的是德國不夠強，擔負的責任不夠重。筆者認為，德國今天之能立足於自由世界，受到國際的尊重和信賴，不是因為它的富裕民生和發達的科技，而是跟德國朝野上下對本國罪惡歷史的反思懺悔有著直接的關係。只有真誠地認識、檢討自己的罪責，並且盡力去彌補，才能避免重蹈覆轍，不致再犯同樣的錯誤。



德國歡度三十週年國慶。圖／擷自pnp.de

「和平統一」是最佳也是唯一可行的方案

歷史再次證明，什麼是「光榮革命」，那就是兩個體制不同的敵對國家，以不流血、不犧牲生命財產的方式，和平歡樂地結合在一起，完成統一的事業。德國總統史泰因麥爾（Steinmeier），在國慶日發表的談話中提到：東德人自己掌握了命運，並且讓自己獲救。他說：「如今，我們生活在有史以來最好的德國。德國已經發展成為歐洲的一個統一、自由和民主的國家。多麼幸運，多好的成就，我們今天可以感到自豪！」梅克爾總理今年特別強調原東德人民的貢獻，她說：「非常多的東德人在德國統一之際作出貢獻，我們學會了隨機應變，在出現錯誤時，能夠補救重新組織起來，這種能力，也能幫我們面對當下。」兩位國家元首都強調，勇敢的東德人民追求自由和民主，是他們的選擇，成就了統一大業。

回顧一下，當年，強盛的西德沒有揮舞拳頭，調動飛機大砲，也沒有派出一兵一卒來促成統一，有的是歡呼的西德市民拿著鮮花和香檳去擁抱歡迎對面陌生的同胞，這才是真正的統一，這才是人類文明、智慧的表現。

由於新冠病毒，10月3日的慶典在波茨坦的聖彼得和聖保羅教堂舉行，除了總統、總理、聯邦議院主席蕭布勒，還有歷任的總統，以及各州的代表，一共只有130人參加。

筆者在德國生活了數十年，很欣賞德國人行事和說話的低調，在面對任何問題時，先考慮到最壞的結果，這樣就不致失望或驚慌，也就是說，任何結果都比預期的好，無形中給自己平添了自信。此外，鑑於歷史的罪責，德國人在提到國家、民族這種詞彙時，都十分克制謙遜，很少聽到德國人說「愛國」「偉大祖國」這種字眼。



德國總統Frank-Walter Steinmeier在國慶日發表的談話中提到：東德人自己掌握了命運，並且讓自己獲救。。圖／擷自維基百科，公有領域

在回顧統一三十年之際，政治家和知識界都很冷靜，慶幸這一切都以和平、民主和公平的方式完成了轉型正義，連最為棘手的國安部史塔西（Stasi）的處理方式也相當穩妥，統一之後，政府設立了原東德國安部檔案局，專門負責管理這些告密、陷害、羅織他人罪名的黑資料，並允許東德的公民去查看自己的檔案，德國的前任總統高克(Joachim Gauck)在當總統前，就曾擔任過史塔西檔案局的特任專員。由於處理得當，本來會掀起社會動盪，血債血還、親友反目、仇恨滋生的陰暗史料，竟然也和平地翻過了歷史的這一頁。

東西兩邊的融合還有距離

現今德國東西兩邊的生活水準已經基本持平，「柏林人口與發展研究所」新近出台了一份研究報告——《統一的多面性》（Vielfalt der Einheit），從人口變遷、移民、教育、就業培訓、工資待遇、醫療保險、住房、宗教、政治參與、選舉、數據化、運動娛樂、文化、犯罪、新冠疫情等30個方面，來對東西兩邊進行比較。報告指出，東德人的工資平均比西邊要少14%，但是最貧窮的地方不在東邊，而是西邊工業重地魯爾區的一些城鎮。剛統一的頭十來年，東德人都愛搬往西德，因為西邊的工作機會多，待遇高，這種情形從2015年起，就中止了，現在反而有回流的現象。30年前的統一造成東德企業大量倒閉，那裡的失業率一度飆升至20%，現如今也降至7%，只比西邊的5%高出兩個百分點。其實1990年兩德一合併，西德就大量投資在東德的基本建設上，從道路、運輸、電訊、能源供應等基本民生方面著手，把這些社會的硬件都搭建起來，發展就容易了。這30年來，每個西德人納稅人還要繳納所謂的「團結稅」(Solidaritätszuschlag），佔工資裡面5.5%，政府已經決定從2021年起取消大部分人的這項稅收負擔。凡是遇到這種重大的問題，社會上總有足夠的討論空間，專家和平民的意見都得聽取，執政的黨派不能輕易自行定奪。在企業、教育和司法及新聞領域，統一之後，西邊的專業人員都大量湧進東德，佔據了許多最重要的關鍵位置。那時的東德政府官員，人心惶惶，他們大多都跟史塔西有藕斷絲連的關係，此時再不戀棧，急流勇退，保住身家要緊，因此許多政府的要職是被西德人所佔領了，這是不爭的事實。但是這些年來，高克當總統、梅克爾當總理、提爾澤（Wolfgang Thierse）當議會議長，他們都是東德人，而且都是盡職負責任、有道德操守、受人尊敬的政治家。不過人們還是抱怨，當前梅克爾的內閣中，除了一兩位東德人，幾乎都是西德人，所以有人譏笑說柏林政府是「梅克爾和她的15個西德佬」，就像白雪公主和7名小矮人那麼單調。



三十年前，強盛的西德沒有揮舞拳頭，調動飛機大砲，也沒有派出一兵一卒來促成統一，有的是歡呼的西德市民拿著鮮花和香檳去擁抱歡迎對面陌生的同胞，這才是真正的統一，這才是人類文明、智慧的表現。圖／擷自DW影片

文明衝突及民粹主義抬頭

近年來民粹主義（populismus）抬頭, 右翼的「德國選項黨」（Alternative für Deutschland, AfD）於2013年應運而生。 他們反對歐洲的一體化及歐元，特別是對梅克爾總理2015年開放國界，讓大批伊斯蘭的難民流入十分抗拒，他們要求移民政策更加緊縮和嚴格，只接受「合格」的、來自「不安全地區」（戰爭）的難民。對於納粹的犯罪歷史，他們認為德國人也是受害者，在首都柏林建立「大屠殺紀念碑」（Holocaust Denkmal Berlin）不合適。這個右翼黨受到德國朝野人士普遍的反對和譴責，認為他們歧視伊斯蘭移民，而且質疑納粹的反猶罪行。但是此黨在原東德地區很受歡迎，如今已經進入各州的議會，在聯邦議會也擁有不少席次，已經成為第三大政黨。東德人對「選項黨」青睞，主要是不滿意德國大量接收難民的政策，認為這些多半來自伊斯蘭文化的男性難民在福利、就業市場上分了一杯羹，對自己不利。社會學家認為東德社會的人，以前很少跟外國文化和外地人有交接，所以有排外的心理。其實30年過去，新一代的青年人已經成長，這樣的解釋，不能自圓其說。筆者認為伊斯蘭文化裡有許多保守、陳舊的觀念和審美，跟西方現代文明格格不入，這是個基本的問題。只不過批評別的族裔的宗教和文化是典型的「政治不正確」，所以西方社會的自由主義者和政治家，一般都採取包容的態度。然而以公正理性的語言和邏輯，來討論新移民所帶來的文化、宗教問題，是非常重要的。基督教文明和伊斯蘭文明的衝突已經持續了千年之久，如今全球化及移民大潮之湧動，造成了不同文明的直接碰撞。早在1993年美國哈佛大學教授亨廷頓（Samuel P. Huntington1927-2008）就提出了「文明衝突論」（clash of civilizations），雖然被許多其他學者批評得體無完膚，特別是巴勒斯坦裔的哥倫比亞大學教授薩伊德（Edward Said 1935-2003），甚至指這種理論是針對穆斯林和阿拉伯人的「希特勒式科學」。但是亨廷頓的理論確實有它的堅固基石，從歷史角度來看人類的大遷徙大移民，不論出於任何原因，結果都是有利有弊。有利的是能對不同文化、種族的融合提供最佳的時機，本身文化不夠強，根基不厚實，就容易被同化融合，但若是本身很強，卻會跟當地的文化發生衝突，嚴重時會引發社會動亂甚至戰爭。

德國的政治穩定，教育制度健全，經濟民生富足，大批難民和移民帶給社會及經濟層面的衝擊，還比較容易解決。據調查，五年前湧進來將近一百萬的難民，以及之後幾年陸續進來的數十萬眾，由於多半是青年甚至兒童，他們大部分都能接受較好的教育和職業培訓，進入職場，溶入社會。困難的是文化、思想和精神上的融合，他們多數在伊斯蘭文化下成長，在西方以基督教文明為主的社會，總有些格格不入。雖然尚未有明顯的衝突，但是要形成和諧水乳交融的狀態，還需要很長的時間。

飲水思源 感恩美國和俄國

在這歷史性的時刻，回顧以往，德國人對美國始終有感恩的心理。二戰後，美英法三國，以美國為首，協助德國在廢墟之上，重建新的家園。他們甚至幫助德國人民「去納粹化」（Entnazifizierung），進行民主教育，將德國輔助成為自由世界中的一個堅定盟友，共享自由、民主、正義、和平的普世價值。三十年前的兩德統一，最大的功臣之一，也許應當首推當時蘇聯的戈巴喬夫，是他推行「改革，開放」於先，並且放手讓東德被自由民主的洪流席捲，蘇聯不出手干預，這才成就了這場偉大的和平統一運動。飲水思源，德國作為歐盟的火車頭，無論如何都會跟美國一同維護自由世界的價值觀，和俄國不斷溝通，避免衝突，維持長久的友好關係。這種外交上的基調是不會、也不應當改變的。



10月3日是兩德統一以後定為國慶節的日子，今年德國歡度三十週年國慶。圖／擷自Tagesspiegel.de