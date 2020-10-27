●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

美日26日至11月5日舉行「利劍」大型陸海空三軍聯合軍事演習以對抗中國。「利劍」演習每兩年一度舉行。動員4.6萬美日士兵參加。

針對美國對台軍售，中國制裁相關美國企業，包括洛克希德馬丁、波音、雷神等。

中國下令整治手機瀏覽器，鎖定華為小米等大品牌。「專項集中整治」首批名單為有8款手機瀏覽器，分別為UC、QQ、華為、360、搜狗、小米、vivo、OPPO。

馬來西亞將主辦亞太經合會，以虛擬線上方式進行。

日本

美日26日至11月5日舉行「利劍」大型陸海空三軍聯合軍事演習以對抗中國。「利劍」演習每兩年一度舉行。動員4.6萬美日士兵參加。

中國

針對美國對台軍售，中國制裁相關美國企業，包括洛克希德馬丁、波音、雷神等。

中國下令整治手機瀏覽器，鎖定華為小米等大品牌。「專項集中整治」首批名單為有8款手機瀏覽器，分別為UC、QQ、華為、360、搜狗、小米、vivo、OPPO。

泰國

示威者前往德國大使館，要求王權改革，泰王目前躲在德國巴伐利亞，抗爭要求德國調查。德國警告泰王不要從德國遙控泰國國政。

馬來西亞

將主辦亞太經合會，以虛擬線上方式進行。

新加坡

因南韓疫苗死亡人數太多，新加坡暫停使用兩種流感疫苗。

法國

伊朗外長抨擊法國，稱批評伊斯蘭是濫用言論自由。

巴基斯坦召見法國大使抨擊法國反伊斯蘭。

巴基斯坦抨擊馬克宏的同時，要求Facebook禁止反伊斯蘭內容。

土耳其總統艾爾段發起抵制法國貨。

俄羅斯

俄國向美國提出新的核武協議方案。

塞浦路斯

土耳其總統艾爾段表示該是塞浦路斯「兩國化」的時候了，指土耳其裔的北塞浦路斯應該完成獨立建國。

匈牙利

超過2萬護士反對醫院重置人力計畫。

墨西哥

總統打算重整國營能源企業，這將導致與許多民間企業合約的蓄意違約，其中包括影響相當多美國企業，美國兩黨議員一同要求川普處理，墨西哥總統反擊表示具有絕對國家主權可進行能源改革。左傾的墨西哥總統敵視資本市場，想劫收能源企業的利益，但這將導致外資遠離墨西哥，能源企業也將在國營下變得腐敗無能，重蹈委內瑞拉覆轍。

利比亞

美國國務卿蓬佩奧稱讚利比亞內戰停火。

伊拉克

伊北庫德自治區表示阻止一起針對外國使節的恐怖攻擊。

敘利亞

俄軍機空襲土耳其支持的反抗軍營，炸死至少35人。

阿富汗

美國空襲殺死5名塔利班。

蘇丹

埃及、蘇丹、衣索比亞將重新開始藍尼羅河水壩問題談判。

伊朗

美國針對國營石油公司發起新一波對伊朗制裁。