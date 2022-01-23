雪隧通車直達宜蘭，北台灣一日生活圈理想，獨缺基隆港，最近，交通部經過多次協調規劃後，北捷直達基隆的夢想，可望完成，對於北部人又是一大福音。

想像一下，清晨起來，用完早餐，搭上捷運，三十分鐘即可抵達基隆，接著到野柳看海，如果你選擇一天來回，從野柳回基隆廟口吃些小吃，喝個小酒後，回台北還在落日之前，如果你選擇一泊一宿，可以在金山住一晚，泡好溫泉，儲備體力，第二天進行「魚路之旅」，重溫百年前，北台灣的商旅如何進入台北城的故事。

清治台灣總共212年，前一百年，淡水河尚可以容大型艋舺進入，「艋舺」指的就是菲律賓塔加洛語的船隻，後一百年，東北角沿海居民進出台北，只能靠陸路，從金山出發，跨越草山，到達士林，金山舊稱金包里，這條山路就是「金包里大道」，又稱「魚路」，因為賣魚小販捕獲魚類，用人力挑著魚獲，翻越草山，來到士林販售，不只賣魚，各種貨物茶葉，也是走魚路進入台北。

1856年，英國博物學家史溫侯曾經走過魚路，他在日記說：「早上五點從金山出發，晚上九點抵到士林，途中路過擎天崗的冷水坑」，冷水坑目前是陽明山旅客服務中心，清治時期，清廷擔心台灣人在此偷盜硫磺，製作炸藥用於不法，所以派河南兵駐紮在此，又稱「河南營」，如今營地只剩廢墟。

1895年，清國割讓台灣給日本，陽明山居民簡大獅發動抗日，1898年，簡大獅接受招降，日本人交給簡大獅修築金包里大道工程，簡大獅見日本人對台灣人蠻橫，再度舉旗抗日，在日軍抓捕下逃亡大陸，日本發佈通緝，1900年，簡大獅在中國被捕，在獄中寫信給清廷，希望清廷不要把人交給日本，信中說：「台灣歸日，大小官員內渡一空，無一人敢出首創義，唯我一介草民，尚可聚眾萬餘，血戰百次，今日被俘，盼能死在大清，為清國鬼」，清廷未回復簡大獅，仍送囚犯到台灣，簡大獅抵台，即被日軍處死，後人稱呼金包里大道為「土匪大道」，這是簡大獅與魚路的因緣際會。



現今擎天崗步道風光。圖／陳惠卿