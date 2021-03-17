近四十年前，搭了台灣留學潮的末班車，用外國學生簽證身份，來到眾人羡慕的美國。短短四年的學生生活中，平日只看學校的報紙，對美國社會大事，沒有特別的關心，和「老外」沒有什麼來往。雖然來自台灣，對美國來說，台灣算是國外，但是，我們這些外來住民，對美國國內的居民，把他們叫作老外，有點內外分不清，大家都這樣叫，叫久了，習慣了，沒有異議。和同學朋友的交往，大都局限於所謂的「老中」。是的，當時台灣學生所組的同學會，叫「中國同學會」，在我們心目中，我們是正統的中國人，因此大家的互相稱呼，就叫老中，順嘴又正常。那個時候的大陸人，大都還生活在鐵幕內，在美國的大陸人，寥寥無幾，因此平時談話中，「我們老中」或「我們中國人」，不必怕被誤會。多年後，我仍然在國外，台灣國之外，增長了台灣意識，口頭上脫離老中，台灣人取代中國人，中國人取代大陸人，台灣中國，各有所取，互不相干，但是老外，仍然是老外。

當地老美叫老外

聽來順耳又自在

老中有點似胡來

正名台灣是應該

拜登譴責對亞洲人的仇恨行為

畢業後數年，歸化入籍美國，除了不能當美國總統外，在法理上是個美國人，享有美國人的權益。但是怎麼看，怎麼想，在心底深處，和美國當地的老外，總是有些隔閡，尤其是價值思想觀點，有時候更是天差地。從客觀上來看，只要有亞洲人外貌，不論在美國生活多久，是否有美國籍，事業上多有成就，在當地老外的眼中，似乎永遠是個外國人。這樣的觀點落差，平時沒有什麼影響，但是，自從去年新冠肺炎開始，美國社會的一個特有現象，令許多亞洲人憂心。因為，美國的仇恨性犯罪，降低了百分之七，但是，對亞洲人的仇恨罪行，卻劇升百分之一百五十，亞洲人密集的紐約和洛杉磯，情況更為嚴重。美國新總統在一月就任後，簽署了一份備忘錄，譴責對亞洲人的仇恨行為，在3月11日的全國演說中，又特別提到，許多無辜的亞洲人，被惡毒的仇視，遭受攻擊，騷擾，責備，當成代罪羔羊，逼得有些亞洲人，走在街道上都有恐懼感，他呼籲停止這樣的仇恨。而太太是韓國人的馬里蘭州州長，也跳出來替亞洲人抱不平，因為他的太太及一些朋友，也遭受到了不必要的歧視。

新冠肺炎蔓延狠

胡亂歸罪亞洲人

騷擾攻擊加仇恨

總統呼籲速停令

身為住在美國的亞洲台灣人，聽到總統在重大的演說中，提到亞洲人的委屈，替亞洲人伸張正義，令人欣慰，但也令人憂心，因為如果不是事態嚴重，不該會受到總統的關心。回顧一年來，新冠肺炎橫掃美國，造成國家社會慘重的損失，是個清楚的事實；亞洲人被仇恨的事件增加，也是無可否認。去年病毒的爆發，源自中國武漢，蔓延世界各地，引起一陣恐慌，沒有什麼爭議。媒體或政府有影響力的人，譴責中國政府隱藏真相，導致難以收拾的災難，要求中國政府負相當的責任，完全合理正當，嘴巴講一講，夠嗎？將美國的慘狀，完全歸罪於中國，是否有些牽強？見仁見智。社會有病毒的災難，人民生活受影響，少數的無知激進份子，不知如何找「中國」報復，也分不清中國人，台灣人，韓國人，泰國人，日本人時，而莫名其妙地將心底的仇恨，發泄在周遭的亞洲人身上，真的是悲劇中的悲劇。只盼美國總統日前的談話，能帶來一些正面的影響，提醒少數的老外，別盲目的怪罪亞洲人，讓亞洲人重歸正常的生活。

中國病毒藏真相

責任重大難原諒

美國究責嘴巴講

莫名仇恨難想像

來一段台灣話做結尾：

初來美國無意識

認真讀書拼成績

自稱老中無人逼

叫人老外有失德