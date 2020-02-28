黎智英在西方民主國家心目中很有地位，九七前就被稱為「民主黎」，選擇228這個日子抓人，明顯警告香港人，港共下毒手不會遲疑。圖／維基公有領域（@voaliyalu）

今天是台灣的228紀念日，轉型正義成為熱門話題，各界都希望蔡英文政府能夠加速轉型正義的進程。毋庸諱言，這個工作目前遇到相當大的阻力，是新一屆蔡政府必須認真面對的問題。

台灣是否會有第二個228，甚至比1947年那場更為血腥慘烈，取決於台灣人如何面對歷史問題，能否團結一致抗中保台。而香港在落入中國手裡以後，是否也會出現香港版的228更為各界矚目。實際上去年下半年港共對反送中運動的流血鎮壓，就已經是228香港版的萌芽了。

而就在228清晨7點半左右，香港壹傳媒創辦人黎智英被警察上門逮捕更是要向香港人傳達特殊訊息。他們沒有選擇在下午2點28分逮捕，那是因為掌握不到那個時間黎智英人會在哪裡。

逮捕的罪名是黎參加去年的831的反送中集會。去年的各種集會都有成千上萬人參加，甚至多到兩百萬人，要抓誰，達到什麼目的才是港共當局考量的重點。

立法會選舉在即 1萬港元政策買票

黎智英是反共傳媒的老闆，是至今還不肯與老共妥協的老闆。在反送中運動與生化戰爭當中，中共的大外宣日益破產，在無法發揮他們「正能量」之時，唯有向被認為的「負能量」開刀，黎智英就首當其衝。

黎智英在西方民主國家心目中很有地位，九七前就被稱為「民主黎」，去年更在美國會見許多美國政要，談論到香港的反送中運動，更加被中國恨之入骨。但在中美貿易談判之時，中共不便輕易對他動手。如今為武漢肺炎及「東亞病夫」問題，中美公開相互指責，習近平無路可退，成為人類公敵只是時間問題，既然準備翻臉，抓黎智英也就被認為是小事一樁了。然而美國會不理嗎？

而選擇這個時機的另一個原因，是因為2月26日港共政府發表新財政年度預算案時，決定因應經濟下行、百業蕭條而向18歲以上的香港永久居民每人頒發1萬港元。不要以為這是港共大發善心，而是因為今年9月香港要舉行立法會選舉，去年11月區議員選舉泛民與本土派取得近9成席位，嚇倒北京，中聯辦主任被撤。這1萬元今年8月發出，9月投票，政策買票之心昭然若揭。但是經過反佔中運動洗禮的香港人，會輕易被收買嗎？

抓黎智英連襟陪綁 展現滅九族決心

既然要發1萬元，就要讓這筆款項發揮最大效應，順手牽羊牽走黎智英，希望也可以達到香港人閉嘴的目的。難道香港人真的以為這事情與自己無關嗎？《蘋果日報》的命運與自己無關嗎？

同時被抓的還有前香港支聯會主席李卓人，前民主黨主席楊森。這是來陪綁的。尤其楊森早已過氣，也很低調了，問題他是黎智英的連襟，要顯示當局「滅九族」的決心嗎？

執筆時又傳來何俊仁也被抓，他是後期的前民主黨主席與現任香港支聯會主席，中國維權律師關注組主席，也是華人民主書院董事，華民也有台灣人參與。是否會再抓其他人，也引發各界矚目。

總之，最重要是選擇228這個日子，明顯警告香港人，港共下毒手不會遲疑，這也是新的中聯辦主任駱惠寧就任以來「恩威並施」的大手筆，不要對中共有什麼幻想，只要制度不改，舊人新人都差不多。退讓只能助長他們的氣焰。也不要忘記，武漢肺炎的罪孽，全球更不會放過習近平共產黨。