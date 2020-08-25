九、林—何論述 （2004〜）

2020年7月30日李登輝病逝。沈建德（FB-1184）有如下記載:

【（1184）「摩西」走了「出埃及」的只有（到中國投資的）台商，台灣人還在「開羅」做奴隸。

李登輝被媒體封為帶領猶太人出埃及的摩西。古猶太人是去埃及討生活，台灣是被中華民國竊據，兩者不同。7月30日晚他去世了，他所拔擢的蔡英文還是堅持中華民國台灣，應是他（心中）永遠的恨……當天有一篇是 彭明敏 教授所說，「有一天李接受報社訪問，談到台獨，所說完全錯誤，我忍不住也在報上為文強烈批判。他很生氣，其後若有人對他提起我，他就發脾氣。數年彼此忌避（見面）。」



2003年6月（應是2005年之誤植），他透過淡水台綜院，寄給我「美屬派」出版的3本書。要旨為： 依舊金山和約及戰爭法等，至今美國對台灣仍有管轄權，可依此對抗中國對台主權之主張。要我給他寫書評。（我）收書後不久，他親自打電話到我家催稿，約我在台綜院見面。



我給他的書評上寫著：根據舊金山和約2（b），聯合國憲章第77（b）及76（b），台灣主權在台灣人手中，只欠沒有正式宣佈獨立。



可能這不是他所要，因此台綜院見面之約取消。據傳，他用那個時間接見賴幸媛。現賴幸媛自己承認和中國國台辦有祕密管道。…。】

拜讀這一篇短文，可以找出三個重點:

1. 什麼是美屬派的主張？

2. 為什麼蔡英文長期主張之中華民國台灣，是李登輝（心中）永遠的恨？

3. 為什麼李登輝不能容忍 （接受）沈建德根據舊金山和約2（b）和聯合國憲章第77（b）及76（b），台灣人只需正式宣佈獨立，就可以變成主權獨立的國家的主張？

要解答這三個問題必須先認識何瑞元和林志昇的林—何國際法法理論述。

2004年秋，哈佛大學亞洲季刊（Harvard Asia Quarterly, HAQ），有一篇擲地有聲的論文: Understanding the San Francisco Peace Treaty's Disposition of Formosa and the Pescadores（對舊金山和約中台澎諸島處置的思辨）。

作者何瑞元（Richard Hartzell）說，關於台灣國際地位（International Position）之研究，可謂汗牛充棟，塞滿法律期刊。但是，都未能針對謎題指出正確的解答。於是，他上窮碧落下黃泉，搜集1800年代初期至1900年代末期的歷史檔案、聯邦法院美國憲法判例、各國際公約、各和平條約，及其他法律參考文獻等融為一爐，找出可信的模式及分析工具，針對舊金山和平條約詳細予以研究查考。

因為台灣國際地位問題發生於1945年8月15日至1952年4月28日之間。超越任何宣言與公報效力之舊金山和平條約，就在1952年4月28日生效。和平條約第二條B款：日本放棄台灣諸島的所有權利、名義及請求權（Japan renounces all right, title and claim to Formosa and the Pescadores.）。何瑞元說，這條條文正是解決台灣國際地位謎題的最關鍵性線索（crucial clue）。

舊金山和平條約所有條文，並未出現將台澎割讓給中華民國或中華人民共和國的文字，反而在第23條裡確認美國（USA）是台澎地區的主要佔領權國（The Principal Occupying Power）。

再根據Birkhimer（1914），美國陸軍部之野戰手冊（Field Manual, in the Law of Land Warfare），及美西戰爭（1898）後，關於古巴、波多黎各、關島、菲律賓之佔領及其後的演變，歸納出一個明確的佔領流程圖: Ａ──Ｂ──Ｃ──Ｄ

A點表示因「軍事佔領」而割讓（Cession by Conquest），依國際法軍事佔領但未移轉主權。

B點表示因簽訂「和平條約」而割讓（Cession by Treaty），軍事政府持續治理佔領地。

A點到B點是交戰國佔領期（Belligerent Occupation）。

C點表示「軍事政府」的結束。

B點到C點是友善佔領期（Friendly Occupation），亦即佔領地在軍事政府治理下之未合併領土。

A點到C點則依軍事佔領法稱為暫定狀態（Interim Status）。在此期間被佔領地區之主權則受到束縛（Be Fettered），此時征服方得隨時撤換統治當局。佔領地區的人民，對征服國必須依軍事佔領法規定對其暫時效忠，但依日內瓦公約沒有義務當兵。

D點表示依軍事佔領法（The Law of Occupation）佔領地已達其最終地位（Final Status），即由民政府完全取代軍事政府從事民事治理，同時解除對占領地主權的束縛。

何瑞元的研究成果，甚受當代本土台灣政治領袖的重視。ROC前總統李登輝夫婦曾宴請何瑞元夫婦多次，並介紹其先驅性研究成果給媒體朋友及政界相關人士。台獨大老辜寬敏先生也曾數度對何瑞元的發現表示讚佩。

何瑞元因而獲邀到處演講，鼓吹他的主張。但是，經過一段時日後，這些檯面上的政治人物，似乎並不十分熱衷想辦法去實現何瑞元「聯名向美國政府提告」的主張，甚至阻止這樣勇敢的行動。

不久，現代的呂不韋，林志昇，以其為奇貨可居而粉墨豋場了！

2002年10月1日，林志昇出版《從中國出逃》一書，述說他從高雄醫學院畢業後，28歲就因獨到的理化教學成為補習界名師，進而開辦學文補習班。因緣際會赴中國上海開辦職業技術學校，創下臺灣人在中國辦學首例。後來，為了中國更遠大的事業，他應邀轉進四川成都，一路開辦大學、高中、初中、小學、幼兒園。成果豐碩，讚譽有加；但還是一再遭遇大陸官商勾結，設計陷害，慘遭滑鐵盧。歷經綁架、坐牢、絕食、軟禁。考慮生命堪虞，林志昇不得已逃亡回臺灣。一切過程在他的《從中國出逃》書中，有精彩絕倫的描述。



從中國出逃一書。林志昇著作。圖／擷自網路

《從中國出逃》很快就賣出數十萬冊。以下所記述的文字，都是他自己說的：小有名氣後，連卸任ROC總統的李登輝都於2004年中召見他。問：「你最高的學歷和專長學科是什麼」？回答是：「日本銘城大學法科博士，專長是戰爭法」。再問：「你可以從戰爭法的角度切入研究台灣的國際地位嗎」？答：「做這個研究需要有很多檔案和資料，在台灣可能都沒有相關資料可做研究」。李教授告訴他:「你去找何瑞元就會有很多你需要的資料了！」

後來，經黃育旗和侯晴耀的介紹，林與何在2004年的年底見了面。以下記錄何瑞元敘述兩人見面後的對話。何：「只有寫研究報告，不向美國聯邦政府提告的話，是絕對沒有甚麼作用的」。林：「那我們就開始準備提起訴訟吧」！何：「對美國政府提出訴訟要花很多錢喔！你有錢嗎」？林：「我從中國出逃怎會有錢？我們先提告，再想辦法去募款」。

於是林、何論述就從2005展開出去。先把何瑞元過去寫的法理論述文稿，都搬出來編輯成冊，一本一本出版。但是，都掛上林志昇的大名在第一作者的位置上。因為林志昇騙何瑞元說: 你是美國人，若掛上第一作者，恐怕會被中華民國驅逐出境。但是賣書的錢，都由林志昇放在自己的口袋裡！到我本人於2013年「四二五事件」與他分道揚鑣時，都沒有看過完整的年度收支帳目。

2013年4月20日「四二五事件」發生前五天，我才知道我們台灣住民代表一公開宣布成立台灣（自治）政府，從台灣民政府升格而來的台灣政府，就具有國際法保障的效力，台灣就可以擁有國際法法人資格，先成為台灣自治體，再成為主權獨立國，台灣澎湖就永遠脫離中華民國和中國的管轄和控制。

4月23日，林志昇打越洋電話來，說不能宣布了。我則堅決主張一定要根據既定計畫，完成成立台灣政府的宣布，台灣人才有資格要求聯合國各會員國支持台灣自治建國的行動！

4月25日上午10:00至10:40，台灣民政府（TCG）副主席蔡明法和總理蔡吉源，不惜與心思非常邪惡的、習於說謊的林志昇切割，在美國華府國家記者俱樂部，對世界各國發表神聖的宣告，成立台灣政府，要求各國支持台灣自治的宣言。

4月24日，林志昇的新婚夫人，疑似與共產黨關係密切的林梓安，遭TCG駐美代表Te Lin指控是中國的間諜，要求FBI調查逮捕。4月27日，林梓安由隨行人員陪同匆匆自紐約Kennedy Airport逃回桃園縣TCG總部水月園。