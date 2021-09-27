國民黨主席選舉落幕。穩定壓倒一切，所以還是保守的朱立倫當選。朱的選情一度進入險境，那就是他被認為是美國線人而被攻擊。朱立倫以「紅統」與兩岸和平備忘錄的「恐怖」擊退張亞中的攻擊。但是選舉結果雖然朱立倫贏了，但是得票數與得票率都是歷來最低，顯示這位未來主席還是弱勢主席。國民黨要中興談何容易？

其實馬英九之後，國民黨主席已經弱勢化，原因是路線問題。馬英九在馬習會上把自己的「一中各表」搞砸，沒有人再真正相信有什麼一中各表可言，再加上習近平把九二共識進化為「一國兩制」，更加沒有各表的空間。國民黨抱殘守缺，保住中國殭屍不放，無疑是慢性自殺。倒是朱立倫如果真的成為美國線人，就可能為國民黨殺出一條血路。

美國是民主國家的領袖，成為美國線人就是民主線人，這是一種榮譽。朱立倫痛罵張亞中是「紅統」，與中國簽署和平備忘錄很「恐怖」，這的確符合美國線人的身份。我擔心的是他當選後，就反悔了。就如江啟臣選舉時高喊改革，選票拿到手以後，又回到九二共識的死胡同。

本來以為朱立倫的表現會惹怒習近平，但是習近平只是拖了一晚以顯示他不太高興，但是還是來了賀電。對此我有兩點看法：

第一，習不能不來賀電，因為在內憂外患下，他需要在台灣有一個代理人為他解憂。新黨太露骨，不易進行統戰的欺騙性宣傳，另一個跳梁小丑的嘴炮黨因為不正經而不能依靠，何況國民黨外省權貴在司法、國安、軍警還有相當影響力，因此習近平還是忍痛做了妥協，只當沒有聽到朱立倫說過這些話。

第二，賀電缺乏祝福的內容，而是教訓朱立倫必須這樣那樣，就如主子調教狗腿子，要他反對台獨，實現國家統一等等。這顯示共產黨是國民黨的領導者，猶如對在北京的那個國民黨革命委員會那樣。

朱立倫面對中共，「正常倫」變為「非常朱」，回電是低聲下氣的配合，唯恐激怒中共而祈求「求同尊異」。朱立倫連中華民國的旗號都不敢打出來，還有什麼「異」？難道只是「朱立倫」不必改為「習理論」就是尊重了嗎？而更混帳的是朱立倫竟然指責民進反中「去中國化」， 「改變現狀」。

不斷改變現狀是台灣政治現況

朱立倫在共產黨面前罵民進黨，顯然是重走連馬「聯共制台」的老路。說民進黨改變兩岸現狀是無視歷史。請問什麼是現狀？

蔣經國吹台青是不是改變現狀？解除黨禁報禁是不是改變現狀？開放兩岸探親是不是改變現狀？蔣經國找上岩里政男（李登輝）接棒是不是改變現狀？李登輝廢除臨時戡亂條款結束國共內戰是不是改變現狀？台商得以到中國投資是不是改變現狀？台灣實行民主普選各級政府首長是不是改變現狀？李登輝提出「特殊兩國論」是不是改變現狀？「三通」是不是改變現狀？連戰、馬英九的「聯共制台」是不是改變現狀？無中生有的「九二共識」是不是改變現狀？朱立倫，你把話說清楚。

中共從1995年以來一再對台灣的軍事演習才是最大的改變現狀，因為它要用武力併吞台灣，結束中華人民共和國與中華民國在台海兩岸對峙的現狀。中共一再否認中華民國的存在，不承認台灣作為一個國家的存在，不但是改變現狀，而且是無視現狀、昧於現狀。請問，哪一個國民黨主席敢在中共面前直言目前中華民國存在的事實？他們在共產黨面前誠惶誠恐、藏頭不露尾的鳥樣，才是可憐可悲可鄙的現狀。民進黨要消滅中華民國與共產黨消滅了中華民國是兩個不同的概念與時態。哪一個才是國民黨的敵人？無視這一點，除了利益的乞討，要維持外省權貴在台灣的予取予求特權地位而為虎作倀，沒有其他原因。

維基解密透露的是美國要保護朱立倫，習近平卻公然威脅朱立倫，這就是民主國家與專制國家的區別，朱立倫自己沒感受嗎？習近平要統一台灣，當然是專制統一民主，朱立倫接受這樣的「共同政治基礎」嗎？如果接受就公開接受，不公開接受就應該拒絕，那就是同台灣人民、同美國一起捍衛台灣的民主。那麼未來在配合中國病毒方面應該配合疫情指揮中心，而不是像費鴻泰那樣要槍斃陳時中來配合中共的毒台、亂台策略。捍衛民主就要推行自由貿易，鞏固民主營壘，那就要妥善解決所謂萊豬與日本10年前核災區的食品進口問題，以民粹取代專業判斷的公投並非民主，也只是配合中國搞亂台灣的政策。

如果朱立倫迫於黨內壓力而必須做違反台灣與美國利益的事情，也應該適可而止，並且可以透過與美國的內部溝通取得諒解來維護台灣內部的團結，台灣與民主國家的團結。國民黨與民進黨的競爭應該在共同的親美政治基礎上的良性競爭。

由於國民黨，現在只是利益集團的大雜燴，分裂可能不可避免，朱立倫身為主席，應該繼承親美的主流傳統，誰敢曰不？而親美必須反共反專制，這才是朱立倫應該做出的努力。好好記住老蔣「反共必勝，建國必成」的遺訓吧。