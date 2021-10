1984年,波蘭天主教在一個舊劇院建立修道院,作為獻給教宗的禮物。這個舊劇院位在「奧斯威辛集中營Ⅰ」(Auschwitz concentration camp)的旁邊,是過往納粹儲藏毒氣供給「奧斯威辛集中營Ⅱ──比克瑙(Birkenau)滅絕營」使用的地方。這件事,引起非常大而複雜的爭議,不只猶太人團體與天主教會有了衝突,波蘭全國上下也對猶太人深表不滿。

對於天主教會而言,修道院的修女為每個人祈禱,當然也為所有在集中營死去的人祈禱,是好事;對於全國約有90%的人是天主教徒的波蘭人而言,他們也是受害國家,也在大屠殺中失去了許多非猶太人的波蘭同胞,在奧斯威辛建立修道院,是他們愛國的行動,為何不可?但,對於猶太人而言,事情並不能如此簡單看待,因為這關係著歷史真相的記錄與保存。

根據「美國大屠殺紀念博物館」(United States Holocaust Memorial Museum,USHMM)

所提供的統計資料,「奧斯威辛-比克瑙集中暨滅絕營」是殘殺最多人的納粹集中營,約130萬人被送到這裡,約20萬人是非猶太人的波蘭人、羅姆人、精神疾病患者、同性戀者和蘇聯戰犯,約有110萬是猶太人,約有96萬猶太人喪生於此,因此,「奧斯威辛集中營」被視為是猶太人的墓地、殉難的象徵,應該讓這個地方保持原狀。如果,讓天主教修道院建立於此,一百年後,當人們來到這裡,對於「奧斯威辛集中營」的歷史不夠了解的人們,會不會有與事實不符的認知:以為天主教與大屠殺有相關,或是認為天主教在二戰中保護了猶太人?猶太人深切擔心,在添加或掩蓋的歷史否定主義 (historical revisionism)下,真相是否還能存在。

這個擔心,並不是沒有來由。首先,這個修道院想以天主教「加爾默羅會」(Carmelite)的一位在「奧斯威辛集中營」被殺害的修女的名字來命名,而這位修女原為猶太人,後來改信天主教。在歐洲許多國家紛紛表示不認同這個修道院設立於此,以及各猶太人團體不斷提出抗議的情況下,1987年,教宗若望保祿二世還為那位在「奧斯威辛集中營」喪生的修女舉行「宣福禮」(Beatification) ,更是傳遞了在奧斯威辛的修道院要為「奧斯威辛集中營」的受難者向上帝禱告祈福,試問:這對於喪生於此的猶太人公平嗎?

歷史真相常為後人所遺忘

這個在奧斯威辛的修道院(Auschwitz convent),總讓我想起過去在台北青島東路的「警備總部軍法處看守所」。根據《自由時報》的一篇報導,在1950年代,「警備總部軍法處看守所」關押大批政治犯,一間6坪空間的監牢可關押20幾個人,盛夏溽暑沒有電扇,政治犯只能在擁擠空間並排著睡。政治犯陳紹英口述提及,這裡的空氣流通比保安處拘留所還差,盛夏的悶熱加上人的體溫,熱得像蒸籠一樣……夜晚睡覺時,有三分之一以上的人站著、環境比豬圈還糟糕,猶如人間地獄。這些政治犯的起訴、審判──生與死,也在這裡被決定!若是判死,就被帶往馬場町槍決,遺體會送到當時台北市唯一的殯儀館「極樂殯儀館」,家屬必須付出高額領屍費才能領回遺體。 重返白色恐怖現場! 促轉會:判生者送華山貨運站 - 政治 - 自由時報電子報。

1986年釋出整個土地由民間運用,原軍法局和軍法處的舊建築全部拆除,原街廓的北邊二分之一範圍成為現今的臺北喜來登大飯店,其他改建為第一產物保險大樓、第一華廈、青林大廈、青島大廈、紡織大樓、廣隆大廈等。我不知道,每天於這一帶來來往往的人們,有多少人知道這裡的血腥歷史?再過一百年,還有台灣人知道這一帶曾是不公不義的人間地獄嗎?參考不義遺址網站, 台灣警備總司令部軍法處看守所(青島東路3號)

歷史的真相的確常會被各種因素所添加、修改或掩飾,慢慢地為世人所誤解,最後為後人所遺忘。波蘭的天主教會與民眾會如此捍衛在奧斯威辛的修道院,就有一些複雜的歷史因素和真相。



青島東路時期軍法處、軍法局房舍使用平面圖(出處:《臺灣白色恐怖時期相關史蹟點調查案總結報告書》,國家人權博物館,2015)。圖/擷自不義遺址資料庫

波蘭在二戰中受到極大的迫害與損失,18%的人口被納粹所殺害;300萬的非猶太人的波蘭民眾與軍人,以及300萬的波蘭猶太人(波蘭90%的猶太人)。不過,納粹入侵時,波蘭的政府既沒有向納粹投降,也沒有合作,人民更紛紛組成團體對抗納粹,許多波蘭人還幫助猶太人,在「以色列猶太大屠殺紀念館」(Yad Vashem) 頒授的「國際義人獎」(Righteous Among the Nations) 中,獲獎者最多的就是波蘭人。

然而,也有波蘭人參與協助納粹屠殺猶太人,如:1941年的「耶德瓦布內反猶騷亂」 (Jedwabne pogrom ),將約300名猶太人,不論男女老少,鎖在穀倉裡,放火焚燒。或者,有個別的波蘭人在集中營裡虐待猶太人或向納粹舉報鄰居是猶太人。甚至,二戰結束,還發生「凱爾采反猶騷亂 」(Pogrom kielecki) ,波蘭軍人、警官和平民暴力攻擊猶太人社區中心的難民,投石或射殺。Why Poland Punishes Those Who Accuse It of the Holocaust - HISTORY《歷史頻道》(History)https://www.history.com/news/poland-holocaust-law-death-camps

不幸地,在數十年的共產黨統治下 (1947~1989),施行掩蓋真相與愛國的洗腦教育──否認負面的真相、強調正面的事蹟、浮誇悲情等等,以致波蘭至今仍在痛苦的受害歷史與不堪和尷尬的歷史真相中掙扎,尤其,2015年,右翼「法律與公正黨」(Law and Justice)成為執政黨後,對媒體討論發生在波蘭的大屠殺所使用的語言用字積極打壓、改寫大屠殺的故事、把學生學習大屠殺的3堂課變成2堂課、強調波蘭人拯救猶太人的英雄事蹟等等,更是讓歷史的真相越來越被修改與掩蓋。這就是當初猶太人極力反對修道院設立在奧斯威辛的擔心,一旦真相被模糊了,就可能被修改,然後進一步走向掩飾真相,最後,什麼是真相呢? Poland is in denial about its role in the Holocaust – it was both victim and perpetrator | The Independent | The Independent英國《獨立報 》(The Independent)

面對真相才能展望未來

身為台灣人,對於波蘭的現象應該不陌生;每當有人在討論蔣經國的威權統治、警總和情治單位對台灣社會的監控與迫害,就會有人反駁表示蔣經國對台灣也有貢獻。然而,蔣經國的正面故事說得很多很仔細,但,他主導的政府和黨是如何監控、威脅、迫害與殺害人民的真相與細節,至今仍不清不楚。

現在,在立法委員黃國書曾為中國國民黨線民的過往忽然爆開後,接著討論起民進黨創黨主席江鵬堅是否為調查局的臥底,更讓人感受到,台灣過往血腥的歷史真相還離我們很遠,連容易去探討、溯源與追究過往歷史的政治人物都還只是爭論與推論。請千千萬萬不要忘記,我們與時間賽跑,當加害者與受害受難者接連離開我們,我們只會有更多的爭論而已。尤其,台灣社會總有要大家向前看、不要製造社會衝突的民眾和肇事逃逸的黨──中國國民黨,若現在沒有更具體追求真相的行動與方法,於未來,我們是連爭論的空間都沒有。

「歐陽在台灣沒有認識的人,等了好幾年找不到保證人,所以遲遲無法出去......所以外省人坐牢比台灣人辛苦。過了一年多,有一次他跟我提到,我請我弟弟幫忙,我弟弟就找他當兵朋友當歐陽的保人,歐陽才能出獄。他本來感訓3年,為了找保人,被關了9年多。」──《流麻溝十五號:綠島女生分隊及其他》

歐陽,是歐陽劍華,是在台灣無親無故的中國人,是白色恐怖受難者張常美女士的先生,是一直讓我揪心、難以忘記的政治受難者,他的苦難提醒著我,歷史課本不會提到的一般受難和受害者所遭受的迫害與傷害絕不比那些受過迫害的政治人物們來得少或輕,但是,他們卻是沒有媒體會關注、沒有能力去找到真相與正義的好大一群人,才是台灣追求轉型正義中更需要關注的對象。

團結就是力量;在各國猶太人團體的不懈努力下,9年後 (1933年),在奧斯威辛修道院裡的修女們終於離開了,不過,在1988年於奧斯威辛營區外面豎立的一個巨大十字架仍在原地,但猶太人不打算放棄努力。

有情有義的台灣人,我們也別放棄。



奧斯威辛十字架,2008 年 6 月拍攝,後面是當年集中營專門進行極端酷刑的囚犯審訊處的第 11 區。圖/擷自維基百科,公有領域