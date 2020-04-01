「後山是國民黨鐵票區被視為民主沙漠，信介仙《元帥東征》已先去開拓，我就應該續播種耕耘。」陳永興說：「我知道花蓮縣長要勝選《難》！但我是理想主義者的想法，把選舉當作是教育、視為啟蒙運動。」

黃信介「元帥東征」打破花蓮壟斷，當時那次選舉，原本是希望陳永興去參選，但因其太太反對，加以其個人原本就無意願，所以就變成黃信介親征花蓮，並因國民黨作票，黃信介遞補花蓮立委。隨後，花蓮縣長選舉，花蓮縣黨部與黃又希望陳永興去參選。黃並說：「永興，上次我替你選立委…」等語。陳永興說：「我最後將身分證交給黃信介…」

「花蓮是全台原民最多的縣市。從學生時期組服務團深入屏東霧台一、二十年幫忙原住民。對原民我有很深的感情。」陳永興指其心內想說如能到花蓮替8萬原民作些事也是冥冥之中的緣份。所以，就答應參選。

陳永興說：「我把選舉一方面當作是對原民的感情一個要奉獻的心；另外一方面對花蓮這塊民主沙漠要開拓。所以，我就參加花蓮縣長選舉。」

(60秒前導片音樂/蕭泰然 出頭天進行曲)

陳永興提及花蓮縣長選舉到最後，演講場可說是人山人海。大家都認為會當選。連謝長廷都說：「永興，你過關了」！但最後三天，我們開始在各鄉鎮遊行，但國民黨對手惦惦都沒聲，也無演講會、也無遊行，甚麼動作攏無，國民黨又在買票了。透過農會、漁會、婦女會、民眾服務社….。一票三千元，打破買票紀錄。最後開票出來，陳永興拿到4萬6千多票，打破花蓮歷史以來黨外人士反對黨的得票紀錄。國民黨對手王慶豐則拿到近7萬票。

陳永興說：「我的支持者哭的很傷心。我則是平常心，因一開始就知道很難贏，也知道國民黨輸不起。」

1993年花蓮縣長選戰是陳永興以候選人身分首次參戰，那一年民主沙漠，整個後山都熱起來！11月27日縣市長選舉開票結果，國民黨雖守住全台大多數席次，但民進黨也有斬獲。尤值一提的現任行政院長蘇貞昌在該屆縣市長選舉中敗給國民黨伍澤元，現任立法院長游錫堃則在宜蘭縣長選戰中獲勝。

另該屆縣市長選戰李登輝總統下鄉為黨籍候選人站台助選，其後「總統下鄉輔選」也成為台灣地方選舉的常態。

黃信介與陳永興相繼在花蓮耕耘，陳永興還在縣長選戰撼動國民黨花蓮板塊。該屆選戰後，陳永興決定「留在花蓮，不走了。」由國民黨指黃信介攏不在花蓮，所以他就替黃信介設服務處；那時電台攏無法申設，為突破媒體。就設立花蓮希望之聲。他自己擔任主持…；此外，還在門諾開精神科開義務門診…..(待續)

※完整內容上網影音與民報【專文】走過驚濤駭浪的年代-陳永興七十省思系列報導(19)

https://www.peoplenews.tw/news/90003d19-a468-41dd-a6f8-535cb9db4685

《編後語》：陳永興後來在立委勝選！為花蓮為本土力量繼續深化民主。且至今2020還在花蓮門諾基金會，為偏鄉老大人送餐服務，真的「留在花蓮，不走了。」

回顧「陳永興人生七十」影音口述(一)：陳永興說：「我自認自己是相當認真打拼，想要做一個有良心的台灣人的醫生」...古早人講「人生七十古來稀」；當今現代人則說：「人生七十才開始」。趁著連假上網民報人生會有感…….

https://www.peoplenews.tw/news/bda0edcf-007a-4db7-854a-1ec8f1a37461