台灣民意基金會董事長游盈隆今(24)日表示，民調顯示，在武漢肺炎嚴重威脅下，台灣認同已急遽飆到歷史新高點，同時，中國認同與雙重認同者數量雙雙減半，來到了近30年最低的時刻。圖／民報資料照

中國武漢肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，台灣卻被排除在世界衛生組織（WHO）防疫體系外，台灣民意基金會今（24）日公布最新民調，有4成7主張「台灣」是我國參與國際組織的最適當名稱，有8成3自認自己是台灣人，台灣認同比例創下歷史新高。

台灣民意基金會今天公布「武漢肺炎、 政府效能與兩岸關係」最新民調，針對台灣人的民族認同，83.2%自認為自己是台灣人，5.3%自認為自己是中國人，6.7%自認為自己既是台灣人、也是中國人，有高達8成3自認自己是台灣人，約5%自認自己是中國人，約7%有雙重認同。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這項發現顯示，在武漢肺炎嚴重威脅下，台灣認同已急遽飆到歷史新高點，同時，中國認同與雙重認同者數量雙雙減半，來到了近30年最低的時刻。

民調顯示，有46.7%主張「台灣」是我國參與國際組織、會議或活動的最適當名稱，「中華民國台灣」居次，有22.7%，「中華民國」17.3%第三，第四是中華台北5.2%，最後是「台北」0.8%。

此外，對中國共產黨政府防疫能力的評估，結果發現，2.8%非常相信中國防疫能力，18.1%還算相信，34.7%不太相信，32.6%一點也不相信，11.7%很難說、不知道、拒答，意即有2成1的人基本上相信中國共產黨政府有能力有效控制武漢肺炎疫情，但不相信的人高達6成7。